Ansia Neymar, risonanza magnetica e verdetto UFFICIALE

Grande apprensione in casa Psg per l’infortunio accorso a Neymar contro il Lille: arriva il comunicato ufficiale con la diagnosi

Momento nero per il Paris Saint-Germain. La squadra di Galtier è reduce dalla sconfitta in Champions in Bayern Monaco e da una serie di risultati in Ligue 1 che hanno fatto storcere il naso ai tifosi.

Oggi è arrivata una vittoria al cardiopalma contro il Lille (4-3 il risultato finale), una partita che ha visto uscire in barella e in lacrime Neymar. Grande apprensione per le condizioni del brasiliano dopo le immagini che mostrano la torsione della caviglia. Immagini che hanno fatto temere il peggio, considerato anche che non è il primo infortunio in quella parte del corpo.

Poco dopo il match, il calciatore si è immediatamente sottoposto ad una risonanza magnetica che ha chiarito l’entità del problema. Il Psg ha diramato un comunicato ufficiale che ha, almeno in parte, fatto tirare un sospiro di sollievo: distorsione alla caviglia, ma nessuna frattura per l’attaccante brasiliano con nuovi accertamenti programmati nelle prossime 48 ore.

Psg, non solo Neymar: ko anche Nuno Mendes

Speranza quindi di uno stop non eccessivamente lungo per Neymar con il primo responso diagnostico che sembra non far presagire nulla di preoccupante.

Ma intanto il Psg incassa un altro infortunio, quello di Nuno Mendes. Anche per lui accertamenti medici che hanno evidenziato una piccola distensione del legamento interno del ginocchio destro. Come per il compagno di squadra, anche il portoghese dovrà sottoporsi ad una nuova valutazione nelle prossime 48 ore. La squadra parigina è attesa dal match contro il Marsiglia nella prossima settimana, quindi Nantes e infine il ritorno degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco. Un trittico fondamentale per la stagione e per il futuro di Galtier sulla panchina transalpina.