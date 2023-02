Neymar choc: il brasiliano esce in barella

Bruttissimo infortunio alla caviglia per Neymar: l’asso brasiliano del PSG esce in barella

Piove sul bagnato in casa Paris Saint-Germain dopo il ko nell’andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco.

Neymar, nel match odierno contro il Lille, ha rimediato un brutto infortunio alla caviglia. Il brasiliano ha abbandonato la sfida al 51′ in barella e in lacrime: problema alla caviglia destra dopo una bruttissima torsione, con Galtier che è stato costretto ad inserire il giovane Ekitike al suo posto. Il Paris Saint-Germain trema in vista del ritorno di Champions contro il Bayern, in programma il prossimo 8 marzo.

Ma non è l’unico problema odierno per il club parigino: nel corso del primo tempo, infatti, si è fermato anche il terzino sinistro titolare, Nuno Mendes. Il laterale portoghese ha dovuto abbandonare il campo dopo un duro colpo ricevuto da Bamba. Al suo posto è entrato Bernat.