HIGHLIGHTS | Kean e Di Maria fanno sorridere Allegri, Spezia nei guai

La Juventus espugna il Picco con un gol per tempo di Kean e Di Maria e supera uno Spezia sempre più a rischio retrocessione

Un gol per tempo e tre punti che pesano tanto. La Juventus si risolleva dopo il pareggio interno in Europa League contro il Nantes ed espugna il Picco, inguaiando lo Spezia nella lotta per non retrocedere.

La gara si apre con il giallo a Manuel Locatelli dopo soli 20 secondi: un cartellino che farà saltare il derby al centrocampista bianconero. Al 16′, Dragowski richiama l’attenzione della panchina e dopo pochi minuti esce dal campo lasciando il posto a Marchetti. Il portiere, tornato a disputare una partita di Serie A, viene battuto da Kean al 32′. Gran discesa di Kostic sulla sinistra, cross perfetto del serbo, tocco sporco di mancino dell’attaccante che si infila a fil di palo.

Serie A, Spezia-Juventus: classifica e tabellino

La ripresa si apre con lo Spezia che preme sull’acceleratore, a caccia del pari. I liguri insistono e si presentano più volte davanti a Perin, ma sono ripetutamente murati.

In quello che è il momento del massimo sforzo, la Juventus pesca il jolly con Di Maria, entrato dalla panchina, che trova un sinistro perfetto da fuori area all’angolo basso. E’ il 65esimo. I padroni di casa non demordono, ma trovano un Perin super che dice di no prima a Gyasi e poi a Nikolaou. Basta dunque un gol per tempo alla Juventus per avere la meglio dello Spezia, sempre più inguaiato nella lotta per non retrocedere. Può invece sorridere Allegri dopo il pareggio in Europa.

Spezia-Juventus 0-2

Marcatori: Kean 32′, Di Maria 65′

Classifica Serie A: Napoli punti 62, Inter 47, Milan 44, Lazio 42, Atalanta 41, Roma** 41, Bologna e Juventus* 32, Torino** e Udinese 30, Monza 29, Empoli 28, Lecce 27, Fiorentina 25, Sassuolo 24, Salernitana 21, Spezia 19, Hellas Verona** 17, Sampdoria 11, Cremonese** 8.

*15 punti di penalizzazione

**Una partita in meno