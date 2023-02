Cambio forzato ma arriva l’errore: deve intervenire l’arbitro

Spezia e Juventus si stanno dando battaglia nella gara domenicale delle ore 18. Cambio forzato nel corso del primo tempo per i padroni di casa

La Juventus sta facendo visita allo Spezia nella gara odierna delle ore 18 col chiaro obiettivo di provare a portare via il bottino pieno per provare a dare un tono differente ad una classifica condizionata dalla penalizzazione.

Sfida non semplice, vista anche la necessità impellente di fare punti per i liguri che iniziano a sentire il fiato sul collo del Verona nella zona bassa della classifica. Le cose peraltro per lo Spezia si sono anche complicate al 25′ col cambio forzato di Lorieri che ha dovuto togliere dal campo Dragowski. Il portiere polacco è ha sentito tirare il flessore e dopo aver stretto i denti per circa 5 minuti ha ceduto il posto a Federico Marchetti che si è reso anche protagonista di un episodio curioso. L’esperto portiere ex Lazio e Genoa per la fretta stava arrivando in porta direttamente dalla panchina ma l’arbitro lo ha reindirizzato verso la metà campo, punto designato per gli ingressi al momento delle sostituzioni.

Per Marchetti si tratta peraltro dell’esordio assoluto con la maglia dello Spezia: il 40enne è arrivato in bianconero solo a gennaio e torna in campo quasi 2 anni dopo l’ultima volta che risaliva al maggio 2021 in una gara tra Genoa e Atalanta.