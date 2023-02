Juve, niente deby: sono bastati 20 secondi

Juventus, sono bastati 20 secondi: non sarà in campo nel derby della Mole contro il Torino

Un momento decisamente delicato della tormentata stagione bianconera. La Juventus è chiamata a fare punti sul campo di uno Spezia risucchiato dal Verona nella corsa per non retrocedere.

E nella sfida del Picco, gara delle 18 della domenica, Massimiliano Allegri ha deciso di voler mettere in campo anche quattro giocatori diffidati. Le brutte notizie sono arrivate dopo solo 20 secondi. Tra i diffidati in campo anche Manuel Locatelli e proprio il centrocampista cresciuto nel Milan si è guadagnato un cartellino giallo dopo pochissimi secondi dall’inizio della partita.

Giallo che costa caro perché appunto il numero 5 bianconero non potrà disputare il prossimo impegno di campionato della Juventus. Una gara non come le altre, visto che si tratta del derby della Mole. La sfida contro il Torino si giocherà allo Stadium, in maniera inedita, martedì 28 alle 20.45, visto che la Juventus dovrà affrontare giovedì il Nantes per il ritorno degli spareggi di Europa League.