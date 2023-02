Zidane-Juventus, maglia galeotta e richiesta lampo: “Subito a Torino”

Calciomercato Juventus, una foto di Zidane scatena i tifosi bianconeri sui social: i messaggi non lasciano adito ad interpretazioni.

Dopo il pareggio beffa ottenuto contro il Nantes, la Juventus di Max Allegri sarà di scena al “Picco” nella sfida valida contro lo Spezia. Match da non sottovalutare per Di Maria e compagni che vogliono provare a trovare continuità di rendimento dopo le ultime vittorie con Salernitana e Fiorentina.

Nelle ultime settimane Allegri ha palesato segnali di nervosismo che di certo non sono passati inosservati. Con una Juventus attaccata su più fronti, il tecnico bianconero sta provando a tenere isolata la squadra, al riparo da voci ed accuse. Ed è chiaro che questo ruolo di “parafulmine” può avere delle ripercussioni. A bocce ferme poi si deciderà il suo futuro: blindato sulla carta da un contratto per altre due stagioni e mezzo, Allegri chiaramente è chiamato a chiudere al meglio una stagione ricca di difficoltà. Nel frattempo voci relativi al suo possibile successore stanno continuando a calamitare l’attenzione mediatica. Dal possibile ritorno di Conte alla suggestione Zidane, sono tante le voci inerenti un possibile ribaltone della guida tecnica della Juventus.

Zidane e la maglia della Juventus: social scatenati

Inutile dire che uno dei profili che viene accostato con maggiore insistenza alla Juventus sia quello di Zinedine Zidane. L’ex allenatore del Real Madrid, dopo essere stato ad un passo dal diventare il nuovo tecnico della Federazione Francese, è ancora alla ricerca di una panchina sulla quale rimettersi in gioco. Complice il periodo no del Psg, c’è chi scommette che alla fine Zidane possa prendere le redini di Galtier, la cui panchina traballa pericolosamente. Zizou, però, è stato accostato anche al Marsiglia e al Brasile. Il filo diretto con la Juventus, però, continua a calamitare attenzioni.

E così quando Zidane ha postato sui social una foto nella quale campeggia la sua vecchia maglia bianconera numero 21, sono stati tanti i tifosi della Juve che hanno preso d’assalto i social. “Zidane, come to Juventus” accompagna come un lei motiv i commenti alla didascalia del francese. Ora come ora che Zidane diventi l’erede di Allegri sulla panchina della “Vecchia Signora” sembra essere solo una mera suggestione. Da capire, però, i progetti futuri di Elkann: se si varerà un extra-budget per un allenatore top, il binomio Zidane-Juve potrebbe diventare qualcosa di molto più concreto…