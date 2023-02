Ribaltone Zidane dopo la Champions: Juventus coinvolta di nuovo

Calciomercato Juventus, il futuro di Zidane è ancora tutto da scrivere e sta caracollando l’attenzione mediatica. Rivelazione a sorpresa.

Nelle ultime settimane a calamitare l’attenzione mediatica ci ha pensato il futuro di Zinedine Zidane. Il tecnico francese sembrava a un passo dall’accordarsi con la Federazione Francese. Tuttavia il dietrofront di Le Graet ha rimescolato in maniera importante le carte in tavola.

Zidane è finito prepotentemente nel mirino di diversi club in giro per l’Europa, pronti a darsi battaglia per mettere le mani sull’ex allenatore del Real Madrid che dal canto suo non ha ancora sciolto le riserve. La situazione è da monitorare con estrema attenzione anche perché su Zizou l’ombra lunga del Psg si sta allungando sempre più minacciosa. L’esito del confronto con il Bayern Monaco rappresenterà sicuramente uno spartiacque decisivo per il futuro di Galtier, al momento un rebus ancora tutto da sciogliere. Nelle ultime settimane, però, ha ripreso quota anche l’ipotesi di un ritorno di Zidane sulla panchina delle “Merengues”. Opzione che al momento non ha trovato riscontri: la pista, però, è da monitorare con attenzione.

Calciomercato Juventus, dal Real al Psg: le ultime sul futuro di Zidane

Impossibile non definire suggestive poi le voci che hanno nuovamente accostato Zizou alla Juventus nell’ottica di un dopo Allegri. Anche in casa bianconera, però, i conti si faranno a fine stagione. A fare il punto della situazione Zidane ci ha pensato comunque Eduardo Inda, che ha svelato dei dettagli importanti in merito al futuro dell’ex tecnico del Real: “Per il Psg il sostituto di Galtier in caso di debacle contro il Bayern è Zidane, con cui parla da tempo.”

Inda ha poi aggiunto come Zidane voglia prendersi ancora del tempo per valutare con attenzione il da farsi. Accettare un progetto a metà stagione comporterebbe inevitabilmente dei rischi. Le candidature di Real Madrid e Juventus, poi, non possono essere trascurate a priori, visto il rapporto che lega Zidane alle due compagini.