Il futuro di Thuram è deciso: l’annuncio è inequivocabile

Tra i calciatori in scadenza a giugno più appetibili sul mercato c’è senza dubbio Marcus Thuram. L’annuncio del direttore sportivo del Borussia

Il mercato dei calciatori che vedranno scadere il proprio contratto al termine dell’attuale stagione infiamma già da tempo il panorama internazionale. Diversi sono infatti i nomi intriganti in un calderone di profili dal destino in bilico e da decidere.

Tra questi anche Marcus Thuram, figlio d’arte ed attaccante del Borussia Moenchengladbach che non rinnoverà il proprio accordo col club teutonico andando a terminare a parametro zero la sua avventura con i ‘Fohlen’. L’attaccante transalpino sta mostrando in questa annata tutte le sue doti offrendo una continuità di rendimento appetibile per svariati club in ambito internazionale. I gol per Thuram sono infatti già 14 con 4 assist tra coppa e campionato ai quali vanno aggiunti anche due passaggi vincenti arrivati nel corso del cammino al Mondiale della sua nazionale. A 25 anni il figlio di Lilian ha già tanta esperienza e possiede ancora qualche margine di miglioramento. Una situazione contrattuale la sua, visto anche il valore, che come vi raccontiamo da mesi stuzzica diversi club pronti a ingaggiarlo.

Calciomercato Inter, il ds del Borussia Moenchengladbach si espone su Thuram

Tra i club interessati a Thuram in Italia c’è anche l’Inter, fermo restando un’ampia concorrenza che comprende altri top club in prima fila come Barcellona in Spagna e Bayern Monaco in Germania.

Intanto in merito al futuro dello stesso Thuram è recentemente intervenuto Roland Virkus, direttore sportivo del Gladbach che ha rassegnato ne ha parlato a ‘Sport1’: “Abbiamo deciso di mollare la presa per Marcus Thuram. Dobbiamo accettarlo quando si parla di club più grandi dove il ragazzo potrebbe andare a giocare. Il fatto che i giocatori ci lasceranno a zero non è una situazione positiva e non posso addolcirla”. Situazione quindi piuttosto chiara al Borussia, dove il francese era arrivato dal Guingamp nel 2019. Il destino è segnato: addio a zero in estate. La lotta per prenderlo è pronta ad accendersi.