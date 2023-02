Niente vittoria, 2023 da incubo: in Serie A può saltare un’altra panchina

Crisi senza fine in Serie A con la vittoria che manca ormai da inizio gennaio: l’allenatore sulla graticola, cosa sta succedendo

Esonero? No, o almeno non ancora, ma certo riflessioni importanti sì. Perché in Serie A il ruolino di marcia parla chiaro e non fa certo restare tranquilli.

Con la Salernitana che si è appena affidata a Paulo Sousa (senza fortuna visto il ko al debutto contro la Lazio), lo Spezia che ha dato il benservito a Gotti, un’altra panchina del massimo campionato inizia a scricchiolare paurosamente. E’ Vincenzo Italiano a sentire un po’ meno sicura la sua posizione. Una Fiorentina a due facce: quella che va avanti nelle coppe (semifinale di coppa Uefa e passaggio del turno ormai archiviato in Conference League) e quella che in campionato non conosce più la parola vittoria.

I numeri da questo punto di vista sono eloquenti: una sola vittoria nel 2023 (il 7 gennaio contro il Sassuolo), 5 i punti conquistati in otto partite nell’anno solare. Come se non bastasse il derby pareggiato nel finale contro l’Empoli ha certificato una crisi che non sembra conoscere sbocchi, almeno in campionato: appena due punti conquistati nelle ultime sei partite.

Calciomercato Fiorentina, Italiano ora scricchiola: cosa può succedere

Certo la Fiorentina ha pagato anche le difficoltà realizzative, ma questo non basta ad assolvere pienamente Italiano. Così, dopo il ko nel derby contro l’Empoli, è normale che la società di patron Commisso faccia qualche riflessione sulla posizione dell’allenatore.

Il rendimento in coppa fornisce un appiglio per andare avanti insieme, così come un fattore contro l’esonero è anche l’ingaggio importante percepito dall’allenatore. Tutto fa presagire ad una conferma, almeno per il momento, ma serve una sterzata importante anche in campionato. Italiano dovrà trovare le soluzioni per far sì che la squadra viola esca dal tunnel nel quale si è cacciata da inizio dell’anno. Le coppe sono importanti ma la classifica inizia a diventare preoccupante con il Verona che potrebbe portarsi a solo cinque lunghezze di distanza. Riflessioni dunque su Italiano che potrà avere ancora qualche opportunità per restare sulla panchina viola: serve però il cambio di passo immediato, altrimenti coppe e ingaggio potrebbero non bastare ad evitare l’esonero.