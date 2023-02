La vittoria non basta. “Ecco il sostituto di Inzaghi”

Social scatenati contro Simone Inzaghi: nonostante il vantaggio dell’Inter sull’Udinese, piovono critiche sul tecnico

Non basta il vantaggio firmato Mkhitaryan: i tifosi dell’Inter criticano le scelte di formazione di Simone Inzaghi per la partita con l’Udinese, tra undici di partenza e alcuni cambi a gara in corso.

Un fiume di commenti contro Simone Inzaghi inonda i social e accompagna la partita tra Inter e Udinese. Nerazzurri avanti con il rigore di Lukaku (prima parato, poi ripetuto e trasformato dal belga che torna così al gol), poi il pareggio ospite con Lovric e nella ripresa il nuovo vantaggio nerazzurro firmato Mkhitaryan, autore di un gol di pregevole fattura al termine di una bella azione corale.

Ma non dire scemenze. Inzaghi è una sciagura… Solo lui poteva perdere lo scudetto lo scorso anno… Nei gironi di ritorno le sue squadre non si reggono in piedi. — Ronny 🇮🇹💪🏻 (@RonnyBandiera) February 18, 2023

Sui social, prima e anche dopo il nuovo vantaggio nerazzurro, i tifosi nerazzurri si sono scagliati Simone Inzaghi reo, a loro avviso, di aver sbagliato diverse scelte di formazione e di aver tardato con alcune sostituzioni, in particolar modo con gli ingressi di Calhanoglu e Lautaro Martinez. E c’è chi addirittura chiede la promozione di Christian Chivu dalla Primavera alla prima squadra.

Inter-Udinese, social scatenati contro Inzaghi

C’è anche chi non ha apprezzato la scelta dell’allenatore di sostituire Matteo Darmian all’inizio della ripresa, in particolar modo dopo l’ammonizione comminatagli dall’arbitro Dionisi nel finale della prima frazione di gioco.

Come al solito sembra che Inzaghi nello spogliatoio dica “continuate così” anche quando c’è da cambiare qualcosa, e ovviamente non cambia nulla.#InterUdinese — Geralt (@Davidecampa_) February 18, 2023

VIA #INZAGHI A FINE STAGIONE. Grazie di tutto, ma vada via. — AnDrEaS (@iljokeer) February 18, 2023

Insomma, ancora una volta Simone Inzaghi finisce nel mirino dei tifosi nerazzurri, molti dei quali – da tempo – invocano un cambio tecnico in panchina.

Paolo Siotto