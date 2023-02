“Con oggi Inzaghi ha chiuso”: Inter-Udinese, il nerazzurro fa scatenare il putiferio

L’Inter ha chiuso in pareggio il primo tempo con l’Udinese e non tutti convincono i tifosi: per molti è un vero fantasma in campo

L’Inter chiude il primo tempo 1-1 con l’Udinese. Ci pensa Lukaku a dare il vantaggio ai nerazzurri su un calcio di rigore concesso dall’arbitro per un intervento di Walace su Dumfries, ma nel finale è Lovric a pareggiare i conti.

Il bomber belga sbaglia la prima esecuzione, ma dopo che il direttore di gara fa ripetere il penalty, riesce a battere Silvestri. I primi 45 minuti hanno visto il dominio territoriale della squadra di Inzaghi che però non è riuscita a farsi vedere con continuità e pericolosità dalle parti della porta friulana. Colpa anche di uno degli attaccanti scelti da Simone Inzaghi per questo match che arriva a quattro giorni dall’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Proprio per preservare alcuni titolari in vista del mercoledì europeo, il tecnico nerazzurro ha optato per una formazione con diverse facce nuove e ha voluto lasciare in panchina Onana, mandando in campo dal primo minuto Handanovic.

Lo sloveno, tornato anche capitano, non ha fatto grandi parate, né errori, ma è stato comunque preso di mira dai tifosi, così come Dzeko

Inter-Udinese, fantasma Dzeko: “Un corpo estraneo”

Molti tifosi definiscono la prestazione del bosniaco da ‘fantasma’ e c’è anche chi sottolinea come la coppia con Lukaku non sia ben assortita.

“Dzeko con Lukaku è un corpo estraneo”, afferma un tifoso, mentre un altro sottolinea come vedere l’ex Roma girovagare sulla fascia sia “una delle visioni più terrificanti”.

Di critiche ce ne sono anche per Handanovic, da qualcuno giudicato colpevole in occasione del gol mentre altri sottolineano come abbia preso gol al primo tiro in porta. Molti i tifosi che accusano Inzaghi per aver riproposto lo sloveno in porta al posto di Onana: “Con oggi Inzaghi ha chiuso” sentenza un utente.

Ecco alcuni tweet su Dzeko e Handanovic:

Dopo aver messo quella sedia di #Handanovic con Inzaghi ha chiuso oggi — Lorenzinho (@Lorenzinh08) February 18, 2023

#inzaghi vai a casa dai e portati #Handanovic — Andre Buzzard 🦅 (@buteobuteo84) February 18, 2023

Torna #handanovic in porta, primo tiro degli avversari e gol! — miciomannaro© (@miciomannaro) February 18, 2023

Dzeko in campo con Lukaku è un corpo estraneo. Se vuoi risparmiare Lautaro x il Porto, tanto vale risparmiare anche lui e mettere Cahla o Carboni come mezza punta — la Elena (@florabarral) February 18, 2023

Che vergogna, che vergogna.

Una sedia ha più mobilità.

Una vergogna storica #handanovic #InterUdinese — Diego (@mitrandirr) February 18, 2023

Dzeko sta ghostando — cuchismo¹⁹ (@_thetmsG) February 18, 2023

Dzeko has been invisible — The Z Pack (@SantonsArmy) February 18, 2023

Ma Dzeko sta Dzokando? — Vittorio Xlater 🇪🇺🇺🇦 (@VittorioXlater) February 18, 2023

Dzeko sulla fascia è una delle visioni più diagustose e terrificanti che un essere umano possa mai assaporare — Il karma torna, 3-0 e a casa (@JumpedGoldoni) February 18, 2023