Allegri si sfoga, i social non lo perdonano: “Incompetente”

Dopo le parole di Massimiliano Allegri nel postpartita di Juve-Nantes, i social lo hanno sommerso di critiche per la prestazione dopo il vantaggio

È tornata la bufera in casa Juventus. Nel postpartita dell’Allianz Stadium dopo il pareggio per 1-1 contro il Nantes, il malumore è stato palpabile da parte di tutti, per motivi diversi. Ad esempio i giocatori bianconeri in campo che hanno protestato animatamente per il rigore non concesso nel finale per il fallo di mano di Centonze. Un episodio che ovviamente ha trascinato le polemiche anche dopo il fischio finale di Pinheiro, sui social come allo stadio e nella squadra juventina.

L’1-1 finale non può ovviamente soddisfare nessuno, anche perché lascia completamente aperta la qualificazione e anzi mette i francesi in posizione di vantaggio visto che giocheranno in casa. Ma a far discutere parecchio è stato anche e soprattutto lo sfogo di Massimiliano Allegri davanti alle telecamere di ‘Sky Sport’, nella discussione con Stefano De Grandis. In particolare sul fatto che al tecnico livornese piaccia vincere tutte le partite 1-0. Una considerazione, poi smentita dal diretto interessato in studio, che ha fatto andare su tutte le furie l’allenatore della Juventus. Nel frattempo, però, sui social sono ripartite le critiche soprattutto alla prestazione della Vecchia Signora, ovvero lo scarso mordente soprattutto dopo aver trovato il vantaggio. “Molli in campo, decisi e arrabbiati nelle interviste post gara. Quando accadrà il contrario, forse rivedremo una Juve vincente”, fa notare un tifoso.

Social scatenati contro Allegri dopo lo sfogo: “Ha rovinato la Juve!”

Ma ovviamente il postpartita, così come il day after di Juventus-Nantes, se da una parte divide la piazza bianconera sullo sfogo di Allegri, dall’altra è abbastanza concorde nelle critiche su risultato e prestazione.

“Mi auguro che Cherubini stia scrivendo il ‘Libro nero M.A‘. Così non si può andare avanti. Capitolo 1: 7 partite in Europa, 1 vinta, 1 pareggiata e 5 perse. Penso non serva scrivere altro”, “Spiegate ad Allegri che l’anno scorso la Juventus è stata l’11esima per gol fatti in serie A, che quest’anno è la sesta per gol fatti in serie A. Che fare 70 gol all’anno in 50/55 partite vuol dire avere la media di 1.3/4 gol a partita. Allegri out speriamo prima di subito”, “A parte il rigore mancato resta un fatto: nemmeno in Europa dove non possono mancare gli stimoli dimostriamo fame ed un atteggiamento corretto. Gol e tiriamo i remi in barca. Perché?”, recitano diversi commenti.

Non solo, perché la pioggia di rimproveri al gioco e la mentalità della Juventus, e di Allegri in primis, continuano: “Un allenatore che rimprovera Chiesa perché non fa la fase difensiva è un incompetente. Infatti i risultati si vedono”, “Davanti ai microfoni dice sempre tante belle parole ma poi in campo sempre lo stesso schifo. Non domineremmo neanche nell’amichevole di Villar Perosa“, “70/80 gol, per le squadre che aveva e gli avversari che ha affrontato, non erano nemmeno tanti. Ha quasi sempre vinto col minimo scarto e mettendosi in difesa dopo aver segnato. Ma sbrocca se glielo fanno notare”. Poi c’è chi fa notare la tendenza effettiva della Juve a vincere 1-0, riprendendo un tweet del club bianconero nel 2021: “Questa è stata la cosa più vergognosa degli ultimi 20 anni di Juventus. Allegri vi ha rovinato“.

