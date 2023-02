Allegri ci ricasca, battibecco in tv: “Non posso sentire certe cose”

Massimiliano Allegri furente durante l’intervista post Juventus-Nantes: battibecco con Stefano De Grandis a Sky

E’ un Allegri furioso quello che parla a ‘Sky’ dopo Juventus-Nantes. Dopo aver analizzato il match di Europa League, l’allenatore bianconero si arrabbia per una domanda dagli studi e risponde in maniera molto piccata. Prima l’analisi del match con la squadra che perde concentrazione dopo l’1-0 e si rianima una volta subito il pareggio.

CHIESA – “Infortunio? Niente, su un contrasto, poi ha ripreso a giocare e ha fatto buone cose. Posizione in campo? Ci sono state situazione in cui doveva coprire campo. E’ normale che non possiamo perdere tre giocatori sopra la linea della palla e difendere in sette, altrimenti diventiamo vulnerabili”.

PASSAGGIO A VUOTO – “Dobbiamo essere fiducioso per la partita di ritorno. Sarà difficile ma le qualità tecniche nostre sono importanti. Per quanto riguarda gestire la palla, non lo si fa a uno all’ora. Bisogna muoverla velocemente e muoversi. L’abbiamo tenuta ferma troppo tempo, la palla rotolava ma non viaggiava”.

Allegri furioso con De Grandis: “Mi fate diventare matto”

A questo punto Allegri ha un battibecco con Stefano De Grandis con una domanda che non va a genio al tecnico bianconero e alla quale risponde in maniera piccata, ricordando il battibecco avuto qualche stagione fa, sempre a ‘Sky’, con Adani.

“Mi fate diventare matto a dire queste cose. Altrimenti mi fate incazzare, mi stufo anch’io. Non è che voglio la squadra che vinca 1-0, non l’ho mai voluta. E’ un modo comune che ormai viene detto, ma non è vero. Andate a vedere tutti i numeri delle mie squadre: sono state sempre miglior attacco e miglior difesa. Poi vi arrabbiate perché vi rispondo. Se volete vi dico sempre di sì perché così siete contenti. Non posso sentire dire che voglio che le mie squadre vincono 1-0. Voi chiacchierate di niente, io chiacchiero di numeri. E’ una roba vostra che vi siete fatta voi, che vi devo dire. Voi vedere cose astratte, io le vedo concrete. Le mie squadre hanno fatto sempre settanta gol. Nel calcio conta vincere le partite. Vi ascolto anche, siete bravi, ma ogni tanto ma chiacchierate di niente”.

PAREDES – “Ha fatto una buona prova”.