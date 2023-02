Boom Inter: Zhang si fa da parte, annuncio imminente

Presto potrebbero esserci novità importanti ai vertici dell’Inter: Zhang pronto a passare la mano o a trovare un socio forte per risollevare i conti nerazzurri

L‘Inter vuole subito riscattare il deludente pareggio di Genova contro la Sampdoria nell’anticipo di domani con l’Udinese a San Siro, prima di ospitare il Porto nel cruciale primo round degli ottavi di Champions League.

Anche Simone Inzaghi è in discussione ad Appiano Gentile: la dirigenza ha confermato la fiducia e la stima al tecnico nel corso di un vertice andato in scena in settimana. Diventa però fondamentale concludere il campionato nel migliore dei modi dietro al Napoli e cercare di tornare tra le prime otto in Europa, oltre a bissare il successo della scorsa stagione in Coppa Italia. Oltre alla conferma di Inzaghi e ai rinnovi di diversi big della rosa nerazzurra, a tenere banco è anche la questione relativa alla proprietà e ad un possibile scossone a capo dell’Inter. Zhang e Suning cercano da tempo un socio per dare ossigeno alle casse della società e riequilibrare le finanze nerazzurre con l’obiettivo ovviamente di mantenere la competitività in campo, altrimenti passare direttamente la mano del club.

Inter, cessione o socio forte: Zhang accelera, gli scenari

La svolta in questo senso sarebbe vicina per l’Inter, stando alle nuove indiscrezioni che arrivano da ambienti dell’alta finanza.

Due banche d’affari statunitensi nello specifico – Goldman Sachs e Raine Group – continuerebbero infatti nella ricerca di un acquirente o di un socio solido in grado di aiutare la famiglia Zhang nella gestione della società come riporta il ‘Giornale’. L’annuncio sarebbe addirittura imminente, nel giro di qualche settimana, mentre il tutto si concretizzerebbe per la firma la prossima estate. Stavolta quindi potrebbe essere la volta buona buono per il ribaltone al vertice dell’Inter, con un fondo importante e affidabile in grado di entrare nel pacchetto azionario del club in mano al momento della famiglia Zhang.

La proprietà cinese valuterebbe l’Inter 1,2 miliardi di euro, anche se adesso sarebbe pronto a fare un piccolo sconto e accontentarsi di una cifra un po’ più bassa, considerando la situazione difficile del club nerazzurro e soprattutto le imminenti scadenze. A pesare è ovviamente il prestito da restituire al fondo Oaktree e che nel 2024 ammonterà a 350 milioni di debito. Una cifra pesante che Zhang dovrà onorare, altrimenti perderebbe il controllo dell’Inter. Il tempo sta per scadere e quindi Suning avrebbe accelerato per trovare un nuovo partner o un fondo in grado di rilevare l’intero pacchetto della società meneghina. Prossimamente se ne saprà di più sugli scenari in merito alla proprietà interista, ma la strada sembra tracciata.