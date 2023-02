Inzaghi incontra i dirigenti dell’Inter: prende quota il suo addio

L’allenatore nerazzurro ha ricevuto nuove critiche dopo il passo falso commesso dai suoi lunedì sera a Marassi

Continua ad essere fatta di altalene l’esperienza di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Dai complimenti ricevuti nelle ultime settimane per la doppia vittoria sul Milan tra Supercoppa Italiana e campionato, alle critiche riemerse nelle scorse ore per i troppi punti persi in questo 2023 contro le cosiddette ‘piccole’.

Se è vero che l’allenatore nerazzurro ha migliorato sensibilmente il rendimento della sua squadra negli scontri diretti, vincendo – oltre al doppio derby – anche in campionato contro il Napoli ad inizio gennaio e contro l’Atalanta in Coppa Italia, allo stesso tempo a preoccupare è il dato che riguarda le sfide contro avversarie di medio-bassa classifica. Contro Monza, Empoli e Sampdoria, ad esempio, l’Inter nel nuovo anno ha raccolto due soli punti, perdendo totalmente di vista l’obiettivo scudetto ormai affare del solo Napoli.

Nella giornata odierna, come riportato da ‘Sportmediaset’, è andato in scena un vertice tra Simone Inzaghi e la dirigenza per analizzare quanto avvenuto lunedì sera a Genova come sempre accade a 48 ore da un match disputato. L’allenatore sa benissimo che l’obiettivo minimo fissato ad inizio stagione rimane il piazzamento in Champions League e, qualora dovesse fallire la qualificazione, potrebbe finire per rischiare il posto in panchina.

Calciomercato Inter, scendono le quote per l’esonero di Inzaghi

Nel frattempo, anche i principali bookmaker hanno rivolto la loro attenzione sul futuro di Inzaghi come tecnico dell’Inter.

Le quote che riguardano il possibile esonero dell’allenatore piacentino sono improvvisamente scese dopo il pareggio a reti bianche contro la Sampdoria. Su ‘Goldbet’, ad esempio, si è passati da 15.00 a 11.00. Ancor più verticale il crollo che si è registrato su ‘Snai’ e ‘Better’, entrambi passati da 15.00 a 10.00.

Va ribadito che in questo momento, alla luce di un contratto prolungato la scorsa estate sino al giugno 2024, Inzaghi gode della fiducia dell’intero ambiente. Il suo rendimento nelle coppe, peraltro, è stato positivo sino a questo momento e potrebbe migliorare da qui in avanti. Ma tutto si giocherà in campionato e dal piazzamento finale che otterrà l’Inter a fine stagione.