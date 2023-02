Di Maria spiazza tutti: “La Juventus ha diversi problemi”

L’argentino è approdato in bianconero la scorsa estate a parametro zero. Il suo contratto con il club bianconero scade alla fine di questa stagione

“Tutto quello che è successo in quella finale è stato incredibile”. Così a ‘ESPN Argentina’ Angel Di Maria sull’incredibile ultimo atto – la gara con la Francia, terminata ai rigori – del Mondiale in Qatar vinto dall’Albiceleste.

Di Maria ha poi toccato l’argomento futuro, aprendo a sorpresa a una permanenza alla Juventus. E dunque a un eventuale rinnovo del contratto in scadenza fra quattro mesi:

“Non ho preferenze sul mio futuro, sono felice qui alla Juve. Il club ha diversi problemi, negli ultimi tempi non si sta parlando molto del prolungamento. Non ho parlato con nessun altro club, adesso cerco di pensare solo a giocare e di dimostrare il mio valore in ogni partita, poi vedremo cosa accadrà”.

Sembrava scontato il suo ritorno all’amato Rosario Central, invece il 35enne di Rosario ha cambiato idea. Ora vuole restare in Europa ancora un altro anno, con l’obiettivo Copa America che si disputerà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio 2024.

Calciomercato Juventus, Di Maria e un altro anno in Europa per la Copa America: “Altrimenti Scaloni non ti considera”

“Mi piacerebbe esserci, farò tutto il possibile per esserci – ha ammesso Di Maria – Per questo è fondamentale che io continui a giocare in Europa, per esserci alla prossima Copa America, altrimenti Scaloni non ti considera“.

Lo scorso 8 febbraio Calciomercato.it aveva comunque già parlato della possibilità di una permanenza alla Juve di Di Maria oltre questa stagione, qualora ovviamente la ‘posizione’ del club bianconero non dovesse ulteriormente aggravarsi.