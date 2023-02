Salernitana-Nicola, ore calde. Da Sousa a Semplici: i nomi sul taccuino

Ore calde, caldissime in casa Salernitana: si cerca il sostituto di Davide Nicola dopo la sconfitta di Verona

Notte di riflessione per Danilo Iervolino e Morgan De Sanctis: nelle prossime ore incontro tra patron e ds per individuare il nuovo allenatore della Salernitana.

La notte ha portato consiglio, ma non ancora una decisione definitiva. La Salernitana – per la seconda volta nell’arco di un mese – si trova a dover gestire la grana allenatore. La sconfitta di Verona ha portato ad un nuovo esonero per Davide Nicola il quale, salvo clamorose sorprese, questa volta saluterà definitivamente la panchina dell’ippocampo.

In queste ore il patron Danilo Iervolino ed il direttore sportivo Morgan De Sanctis si confronteranno per provare a chiudere già in giornata la questione. La sensazione è che chi sostituirà Davide Nicola, questa volta, potrebbe firmare un contratto da “progetto” e non da semplice traghettatore.

Salernitana, ore decisive per il sostituto di Nicola

Restano ancora tanti i nomi dei papabili per la panchina granata. A quelli emersi nelle scorse ore (occhio alla candidatura di Paulo Sousa) si sarebbe aggiunto quello di Giuseppe Iachini che però sembra intenzionato a restare fermo fino al termine della stagione.

Anche l’ex Parma e Fiorentina fu contattato un mese fa, dopo la disfatta di Bergamo, quando il favorito sembrava essere Leonardo Semplici. Poi, patron Iervolino decise di richiamare Nicola dopo quarantotto ore di riflessioni e sondaggi, ora la tifoseria attende una decisione a stretto giro, anche perché il calendario propone la doppia sfida interna con Lazio e Monza e la classifica dice che non è più possibile sbagliare.