Milan-Tottenham, Pioli annuncia il forfait e ringrazia Conte

Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match di Champions League contro gli inglesi

Giornata di vigilia per il Milan di Stefano Pioli, che domani affronterà il Tottenham per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

I rossoneri, dopo aver battuto il Torino, sono pronti a sfidare gli inglesi. Un risultato positivo permetterebbe al Diavolo di voltare definitivamente pagina.

Non sarà certamente facile ma il Milan nonostante il periodo complicato, è più maturo rispetto alla squadra, che perse contro il Liverpool lo scorso anno. Ne è convinto Pioli: “Il Milan è certamente più pronto rispetto allo scorso anno quando si apprestava ad affrontare i Reds, nell’ultima partita della fase a gironi – ammette il tecnico in conferenza rispondendo ad una domanda di Calciomercato.it -. Abbiamo maturato tanta esperienza lungo questo periodo”.

Tonali e compagni sembrano dunque avere tutte la carte in regola per andare avanti: “Il Milan domani deve giocare bene – prosegue Pioli -. Dobbiamo pretendere un Milan ad alta intensità e di qualità elevata. Ci siamo preparati per questo. Vincere la Champions è un sogno ma noi siamo bravi a costruire qualcosa di speciale”.

Sognare dunque è possibile, soprattutto se il Milan dovesse superare l’ostacolo rappresentato dal Tottenham di Conte, per il quale Pioli ha grande stima: “Antonio è un grande allenatore, uno dei pochi colleghi che si è congratulato con me dopo lo lo Scudetto. Prepara molto bene le partite, il suo Tottenham ha le caratteristiche delle squadre inglesi ma con dettami più precisi”.

Milan-Tottenham, difesa a tre punto di partenza

Stefano Pioli ripartirà chiaramente ancora dalla difesa a tre. Anche Pierre Kalulu, intervenuto al fianco del mister in conferenza, ha confermato l’importanza del cambio di modulo: “Ci ha aiutato molto ma è l’atteggiamento a fare la differenza. Nell’ultima partita contro il Torino abbiamo fatto bene ma voglio migliorare sempre, so che posso crescere ancora tanto“.

Nel 3-4-2-1 di mister Pioli, Kalulu giocherà come braccetto di destra insieme a Kjaer e Tomori. Dovrebbe così andare in panchina Thiaw nonostante l’ottima partita contro il Torino.

A centrocampo non si toccano Krunic e Tonali, anche perché Ismaël Bennacer, nonostante l’allenamento in gruppo di ieri, non ci sarà. Oggi, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, non ha lavorato con la squadra e Pioli lo ha confermato in conferenza: “Non sarà disponibile per la partita, non è ancora al 100%”.

Dovrebbe partire dalla panchina, invece, Charles De Ketelaere, per il quale, Pioli ha le idee chiare: “Stiamo giocando con due trequarti, penso che la sua posizione sia quella, sul centro destra“. Con il belga fuori, dietro ad Olivier Giroud ci saranno così Leao e Brahim Diaz. Il tecnico di Parma, però, sta pensando pure ad un soluzione che prevede Calabria come esterno (a sinistra ci sarà chiaramente Theo Hernandez) e Saelemaekers più alto.