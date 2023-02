Milan, Pioli sorride a metà: un titolare out nel riscaldamento

Domani i rossoneri giocheranno contro il Tottenham per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Confermati solo due recuperi

È vigilia di Champions League per il Milan di Stefano Pioli. A Milanello è iniziato l’allenamento in vista della sfida contro il Tottenham, in programma domani sera a San Siro.

Il lavoro sui campi di Carnago è iniziato con il ‘giallo’ Ismael Bennacer. Ieri l’algerino si è allenato in gruppo, stamani invece ha iniziato in palestra. Difficile immaginare un suo impiego dal primo minuto per domani. Chi ci sarà, certamente, invece, è Fikayo Tomori, che come ieri si è allenato con il resto della squadra al pari di Sergino Dest, fuori dalla lista, e Alessandro Florenzi. L’esterno italiano, out dal 30 agosto, è apparso tra i più attivi durante il riscaldamento. La voglia di dare una mano ai compagni è davvero tanta. Florenzi potrebbe così tornare tra i convocati dopo più di 5 mesi.

Milan-Tottenham, le scelte di Pioli in vista della Champions League

Per quanto riguarda la formazione, la novità, rispetto alla partita contro il Torino, dovrebbe essere rappresentata da Fikayo Tomori, pronto a rilevare Thiaw.

Difficile, infatti, che Pioli decida di rinunciare all’esperienza di Simon Kjaer. Braccetto di destra sarà certamente Pierre Kalulu, che oggi sarà protagonista della conferenza stampa al fianco del tecnico di Parma. A centrocampo, in attesa di avere novità su Bennacer, vanno verso la conferma Tonali e Rade Krunic. Sulla sinistra ci sarà certamente Theo Hernandez. A destra ballottaggio Saelemaekers-Calabria, con il belga che potrebbe giocare anche alto, al posto di Brahim Diaz. Non si toccano, invece, Rafael Leao e Olivier Giroud.