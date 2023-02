Palladino non lo nasconde: “Fondamentale per il Monza”. Galliani chiama Marotta

Il Monza atteso dalla trasferta contro il Bologna con l’obiettivo di continuare nella striscia positiva in campionato. Raffaele Palladino ritrova un uomo cardine del proprio scacchiere tattico

Il Monza rimane imbattuto nel 2023 e il pareggio al 98′ contro la Sampdoria vale praticamente come una vittoria per i brianzoli come ammesso dallo stesso Raffaele Palladino.

I biancorossi guidati dal tecnico campano hanno conseguito il settimo risultato utile consecutivo in campionato e dopo il ribaltone in panchina di fine settembre viaggiano ad un ritmo da Champions League. Due settimane fa l’impresa dell’Allianz Stadium contro la Juventus, con il settimo posto distante solo quattro lunghezze in classifica. La zona Europa non è più un sogno per il Monza, anche se Palladino preferisce non guardare oltre il traguardo che la società si è prefissata ad inizio stagione. Il mister dei brianzoli vola basso e tiene alta l’attenzione nello spogliatoio alla vigilia della trasferta sul campo del Bologna dell’amico Thiago Motta: “Per noi conta solo la salvezza, sarò un disco rotto probabilmente e lo ripeterò sempre fino alla noia (ride, ndr). Gli elogi ci gratificano ma il nostro obiettivo non cambia – le parole del tecnico in conferenza stampa – La squadra ci mette ogni volta grande applicazione, merita questi risultati e tutti noi siamo soddisfatti del percorso fatto finora. Bisogna focalizzarsi sui ragazzi che stanno facendo qualcosa di straordinario”.

La partita del ‘Dall’Ara’ presenta tante insidie per il Monza: “Il Bologna è in un grande momento di forma, è una squadra in salute e in fiducia. Sarà una partita difficile e pericolosa. E’ una formazione allenata molto bene: con Thiago Motta ho un ottimo apporto e sta confermando quanto di buono fatto l’anno scorso. E’ un mio amico oltre che un bravissimo allenatore, ci sono tanti bei ricordi che ci legano. Sarà bello affrontarlo domani”. Sulla formazione e l’ipotesi tridente: “Petagna, Caprari e Mota hanno fatto bene contro la Sampdoria, ho un parco attaccanti molto importante. Non so se domani verrano confermati in blocco, ho varie soluzioni in tutti i reparti. Valuterò oggi come sempre dopo la rifinitura”.

Calciomercato Monza, la conferma di Palladino su Sensi: Galliani cerca l’intesa con l’Inter

Il Monza ha dovuto fare a meno per diversi mesi di Stefano Sensi, adesso pronto a riprendersi un ruolo di primo piano nello scacchiere biancorosso.

Palladino è consapevole dell’importanza del talentuoso centrocampista e dal centro sportivo di Monzello risponde alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sulle condizioni dell’ex Sassuolo, il cui cartellino è di proprietà dell’Inter: “Stefano sta lavorando bene, ha avuto questo grave infortunio e ha lavorato il triplo rispetto al solito per rientrare il prima possibile. Sono felice di averlo ritrovato: per noi è un giocatore fondamentale, ci dà tanta qualità e più alternative in mezzo al campo. Aveva giocato uno spezzone con la Juve in Coppa Italia, poi la squalifica non gli ha permesso di giocare contro la Sampdoria. Però sta bene e per la trasferta di Bologna è a completa disposizione”.

Sensi è sbarcato nella vicina Brianza in prestito secco dall’Inter e il desiderio dell’Ad Galliani è quello di rilevare a fine stagione a titolo definitivo il cartellino del giocatore classe ’94. Il numero 12 non rientra nei piani del club nerazzurro, mentre prima dell’infortunio ha dimostrato di essere un uomo cardine dell’undici di Palladino e funzionale perciò alle alchimie tattiche dell’allenatore. Le dichiarazioni di quest’ultimo in conferenza stampa non fanno altro che ribadire la stima verso Sensi e la volontà sodalizio del patron Berlusconi di trovare un’intesa per la permanenza del centrocampista all’U-Power Stadium. Tutte le parti in causa hanno già affrontato l’argomento e nei prossimi mesi Galliani entrerà nel vivo delle trattative con l’amico Marotta. L’ex Sassuolo è sotto contratto fino al giugno 2024 con l’Inter che valuta il suo cartellino 6-7 milioni di euro. La casacca del Monza per ritornare ad essere protagonista e riconquistare il Ct Mancini in chiave azzurra: questa la prossima missione di Sensi.