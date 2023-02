Palladino già sapeva: “Era tutto scritto”. Polemiche e silenzio stampa prima dell’Inter

Non sono mancate le emozioni nel posticipo di campionato tra Monza e Sampdoria. Recupero elettrico all’U-Power Stadium: le reazioni al fischio finale

Finale di partita vibrante e incandescente all’U-Power Stadium. Il Monza riacciuffa per i capelli la Sampdoria al 98’ grazie al contestato rigore concesso per l’intervento di Murru ai danni di Petagna.

La decisione dell’arbitro Chiffi sembra comunque essere corretta, ma i blucerchiati non ci stanno e prima del fischio finale Dejan Stankovic lascia infuriato e in lacrime il campo senza guardare il rigore di Pessina. Il capitano biancorosso è glaciale dagli undici metri e tra le polemiche regala un punto preziosissimo alla squadra di Palladino. Il Monza conserva così la striscia positiva: salgono a sette i risultati utili consecutivi dei brianzoli. Sfuma invece sul più bello la vittoria per la Sampdoria, dopo una prestazione convincente e orgogliosa.

La salvezza rimane lontanissima e il risultato dell’U-Power Stadium lascia un’altra volta l’amaro in bocca alla formazione di Stankovic e agli oltre due mila tifosi che hanno trascinato la squadra nel settore ospiti. L’allenatore serbo nel post gara ha preferito non parlare: silenzio stampa per i tesserati della Samp, con l’ex centrocampista che non è intervenuto neanche in conferenza stampa. Bocce cucite quindi prima del ritorno a Genova e in vista dell’incrocio di lunedì prossimo al ‘Ferraris’ contro la corazzata Inter, sfida evidentemente speciale per tanti motivi per l’ex nerazzurro Stankovic.

Monza-Sampdoria, Palladino sul rigore di Pessina: “Sicuro che avrebbe segnato”

Dall’altra parte della barricata, Raffaele Palladino tira invece un sospiro di sollievo e mantiene l’imbattibilità in campionato nel 2023.

L’allenatore del Monza svela in conferenza stampa: “Nello spogliatoio si è creato qualcosa di magico che ci porta a fare determinate prestazioni e come stasera a riprenderla al 96’. Per noi è un grande punto che vale quasi come una vittoria, la classifica è bellissima“. Palladino un po’ a sorpresa ha puntato sul tridente pesante dal primo minuto: “Petagna, Caprari e Mota hanno fatto bene, è un trio un atipico, però meritavano tutti e tre di giocare. Petagna in settimana aveva dimostrato di essere in grande forma, gli ho dato la possibilità di giocare e l’ha sfruttata. Trovare subito gli automatismi non è semplice, però mi piace questo tridente e in futuro verrà riproposto”.

Palladino risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sul rigore di Pessina e sull’importanza del capitano nell’undici biancorosso: “E’ un grande rigorista, ero tranquillo. Ero sicuro che avrebbe fatto gol da capitano e monzese sotto la sua curva. Era già tutto scritto e infatti ha segnato. Sono in tre o quattro che possono calciarli, si stanno alternando tra di loro e questa cosa mi piace. L’altra volta Pessina aveva lasciato il rigore a Caprari per sbloccarsi, oggi è toccato a lui e se lo meritava. Questo dimostra quanto sia unito il gruppo”.