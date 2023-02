PAGELLE e TABELLINO Monza-Sampdoria 2-2: Gabbiadini-Petagna show, Mota lezioso

Monza-Sampdoria: pagelle e tabellino del match dell’U-Power Stadium valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Un doppio Gabbiadini non basta a Stankovic, Pessina beffa i blucerchiati nel recupero

All’ultimo respiro il Monza riprende la Sampdoria: finisce 2-2 il vibrante posticipo dell’U-Power Stadium, valido per la ventunesima giornata di Serie A.

Capitan Pessina è glaciale dal dischetto nell’ultimo frame della partita, Petagna scatenato: gol d’autore e il rigore procurato nel recupero. Dall’altra parte è Gabbiadini a fare la differenza, male invece Mota e Lammers. Sugli scudi tra i blucerchiati Augello e Winks.

MONZA

Di Gregorio 6 – Beffato due volte da Gabbiadini. Per il resto mostra la solita sicurezza e si concede qualche licenza con i piedi.

Izzo 5,5 – Arcigno e caparbio, forse fin troppo. Nervoso ad inizio ripresa: Palladino preferisce toglierlo dopo l’ammonizione (56′ Marlon 5,5 – Dal suo lato la Samp penetra e trova il raddoppio).

Pablo Marì 5,5 – Fa buona guardia su Lammers, qualche grattacapo in più invece con Gabbiadini.

Caldirola 4,5 – Colpevole sul vantaggio di Gabbiadini: si sfila con troppa facilità. Un deciso passo indietro rispetto alle ultime prestazioni positive (79′ Valoti SV).

Ciurria 5,5 – Carbura con il passare dei minuti, Augello all’inizio lo costringe alla difensiva. Quando torna a spingere ne giova tutto il Monza, però almeno stavolta non è il solito Ciurria (72′ Brindelli 5,5 – Non troppo convinto quando va al cross).

Pessina 7 – Bussola di Palladino, la manovra dei brianzoli passa dai suoi piedi. Suona la carica nel momento di maggiore difficoltà e al 98′ è glaciale dal dischetto nel consegnare un punto preziosissimo al Monza.

Machin 5 – Non ripete l’ottima prova dell’Allianz Stadium. Stasera fa un po’ di confusione (72′ Rovella 5,5 – Neanche il talento di proprietà della Juventus riesce a cambiare marcia al centrocampo di Palladino).

Carlos Augusto 7 – Tambureggiante sul binario mancino, quando parte puoi prendergli solo la targa. Piazza l’assist per Petagna e si conferma uno dei migliori laterali del campionato.

Mota 5 – Va a corrente alternata, spesso le serpentine del portoghese sono fine a se stesse. Troppo lezioso, torna sulla terra dopo l’exploit di Torino (79′ Colpani SV).

Caprari 5,5 – Anche lui come Mota fa il bello e il cattivo tempo sulla trequarti. Manca della necessaria concretezza negli ultimi sedici metri per far male alla difesa doriana.

Petagna 7,5 – Punto di riferimento offensivo, impegna quasi da solo la retroguardia ospite. Con una prodezza rimette in corsa il Monza, tornando a segnare su azione dopo un anno. In pieno recupero si procura anche il rigore del 2-2 finale: merita una maglia da titolare anche per i prossimi impegni.

All. Palladino 6 – Bravo e stavolta anche fortunato. Il suo Monza non brilla ma nel recupero con caparbietà mantiene la striscia positiva (settimo risultato utile consecutivo in campionato). Le scelte iniziali e il tridente pesante – a parte Petagna – non hanno convinto.

Le pagelle di Monza-Sampdoria: Pessina glaciale, Winks sugli scudi

SAMPDORIA

Audero 6 – Riflessi pronti su Carlos Augusto, attento sulle conclusioni da fuori degli attaccanti di casa.

Amione 6,5 – Meglio nella ripresa quando passa centrale, decisivo su Carlos Augusto prima del 2-2 di Pessina. Da braccetto un po’ in sofferenza.

Nuytinck 5 – Petagna lo mette alle strette e sul pari del Monza deve inchinarsi alla prodezza del centravanti biancorosso (46′ Murru 5 – Scodella il cross che porta al bis di Gabbaidini, rovina tutto nel recupero franando su Petagna).

Colley 6 – In campo quasi all’ultimo minuto dopo il forfait nel riscaldamento di Gunter. Roccioso, basa al sodo.

Leris 6 – Cresce nella ripresa: mette lo zampino sul raddoppio di Gabbiadini, quando Di Gregorio gli nega la gioia del gol (85′ Zanoli SV).

Cuisance 5,5 – Parte bene il nuovo acquisto, poi perde un po’ le misure e resta negli spogliatoi (46′ Rincon 6 – L’esperienza al servizio della squadra).

Winks 7 – Orchestra a centrocampo e detta i tempi di gioco della Sampdoria. Punto di riferimento dei compagni, che si affidano all’ex Tottenham quando la sfera scotta.

Augello 7 – Lancia Gabbiadini sulla rete del primo vantaggio, presenza costante nella metà campo del Monza. Ad inizio ripresa sfiora un gol d’antologia che avrebbe meritato maggior sorte. Elemento imprescindibile per la Samp di Stankovic.

Djuricic 6 – Va a strappi, quando accende la luce è una minaccia sulla trequarti (68′ Paoletti 5,5 – Il baby blucerchiato ha poche occasioni per mettersi in mostra).

Gabbiadini 7,5 – Torna al gol e trascina la Sampdoria nella delicata trasferta dell’U-Power Stadium. Doppietta da attaccante vero, che alla fine vale solo un punto per le speranze di rimonta dei blucerchiati.

Lammers 5,5 – Si dà un gran da fare, però non riesce pungere dalle parti di Di Gregorio (75′ Quagliarella SV).

All. Stankovic 7 – Samp orgogliosa, tenace e che non molla un centimetro malgrado la complicatissima situazione di classifica. Il serbo è un leone in panchina, guida i suoi e non sbaglia una mossa. Beffato nel finale da rigore di Pessina: rientra furibondo e in lacrime negli spogliatoi.

Arbitro Chiffi 6,5 – Direzione senza macchie, lucido in pieno recupero nel rilevare il fallo da rigore di Murro su Petagna.

TABELLINO

MONZA-SAMPDORIA 2-2

13′ e 58′ Gabbiadini (S); 32′ Petagna; 98′ rig. Pessina

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria (72′ Brindelli), Pessina, Machin (72′ Rovella), Carlos Augusto; Mota, Caprari; Petagna. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Carboni, Antov, Barberis, Valoti, Ranocchia, Colpani, D’Alessandro, Gytkjaer. Allenatore: Palladino

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck (Murru), Colley; Leris (85′ Zanoli), Winks, Cuisance (46′ Rincon), Augello; Djuricic (68′ Paoletti); Gabbiadini, Lammers (75′ Quagliarella). A disposizione: Turk, Ravaglia, Murillo, Paoletti, Ilkhan, Rincon, Malagrida, Yepes. Allenatore: Stankovic

Arbitro: Chiffi (sez. Padova)

VAR: Fabbri

Ammoniti: Leris (S), Izzo (M), Amione (S), Caprari (M), Rincon (S), Murri (M)

Espulsi:

Note: recupero 1′ e 6′; spettatori 11.950