Per Ancelotti il grande ritorno: ribaltone in Serie A

Nelle ultime ore si sta parlando molto del futuro di mister Carlo Ancelotti, che potrebbe lasciare il Real Madrid: intreccio con Mourinho

Terminata la sessione del calciomercato invernale, tornano a circolare voci sugli allenatori. Carlo Ancelotti in particolare. Il mister italiano siede sulla panchina del Real Madrid e nella passata stagione è riuscito a conquistare nuovamente la Champions League (nessuno come lui nella storia nella massima competizione europea).

Quest’anno, invece, le cose non stanno andando per il meglio e ciò non può che alimentare i dubbi circa il futuro del tecnico. Il suo contratto è in scadenza giugno 2024, ma non è da escludere una seperazione dal club madrileno già alla fine dell’annata in corso. A tal proposito, ‘ESPN’ ha rivelato che l’allenatore avrebbe già raggiunto un accordo per diventare CT del Brasile fino al Mondiale del 2026 – contratto di tre anni -. È stato lo stesso trainer, poi, a smentire pubblicamente tale notizia: “Non c’è nulla in merito. La situazione è molto chiara: io ho un contratto con il Real Madrid valido fino al 2024“. Ad ulteriore conferma delle parole di Ancelotti, è giunto anche il comunicato della Federazione brasiliana. Del possibile approdo di Ancelotti al Brasile ha parlato lo storico vice dell’ex Milan Giorgio Ciaschini, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it sul canale Twitch di Tv Play.

Ciaschini a Tv Play: “Vedrei bene Mourinho al Brasile e Ancelotti alla Roma”

“Conoscendo Carlo sono molto sorpreso – ha dichiarato Ciaschini -. Lui ama poco gestire squadre che non gli danno la possibilità di lavorare giornalmente. Non ho notizie in merito. A meno non sappia di poter gestire sia la nazionale che il Real Madrid“.

Prosegue: “Probabilmente al Brasile serve un allenatore come Ancelotti e pare che abbia fatto proposte ad altri profili di grande livello. Stanno cercando un allenatore del genere in questo momento. Se dovesse lasciare il Real e trovarsi senza alternative, allora Carlo potrebbe valutare la proposta verdeoro“. Inoltre, Ciaschini parla pure di un possibile intreccio con Mourinho: “Vedrei bene Mourinho al Brasile e Ancelotti a Roma, se dovessi vedere o prevedere un futuro. Ma queste sono ipotesi. Entrambi stanno facendo bene in questa stagione e credo che Carlo attualmente stia bene al Real“.