Ancelotti-Brasile, c’è l’annuncio UFFICIALE: cosa sta succedendo

Si rincorrono le voci sul futuro di Carlo Ancelotti e il suo possibile approdo sulla panchina del Brasile: è arrivato l’annuncio ufficiale

Le voci che si rincorrono: Carlo Ancelotti alla guida del Brasile. La Federcalcio sudamericana è ancora alla ricerca di un commissario tecnico per la Seleçao dopo la delusione mondiale e l’addio di Tite.

L’attuale tecnico del Real Madrid è da tempo inserito nella lista dei papabili e negli ultimi giorni le indiscrezioni si sono intensificate fino ad arrivare alla possibilità di un accordo già trovato. Notizie che sono smentite però dalla stessa CBF che, con un comunicato ufficiale, nega la scelta di Carlo Ancelotti alla guida della Nazionale.

“Il presidente Ednaldo Rodrigues conferma le dichiarazioni fatte mercoledì, dopo i sorteggi delle partite della Copa do Brasile. In quell’occasione – prosegue il comunicato – il dirigente ha smentito le speculazioni e ha affermato che la questione è trattata in modo trasparente e che l’allenatore scelto sarà annunciato al momento opportuno.

Calciomercato, comunicato UFFICIALE della CBF su Ancelotti

Niente Brasile quindi per Ancelotti o almeno non è ancora arrivato il momento degli annunci. Il tecnico di Reggiolo è legato al Real Madrid fino al 2024 ma c’è incertezza sulla sua permanenza al ‘Bernabeu’ e non soltanto per la possibilità di guidare il Brasile.