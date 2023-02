Caos Milan, Calabria sbotta: ecco tutta la verità

Il club rossonero, attraverso le parole del suo capitano, prende posizione in merito alle tante illazioni fatte in questi giorni sullo spogliatoio

Sono giorni complicati per il Milan. I rossoneri stanno vivendo una crisi davvero senza fine. La squadra di Stefano Pioli ha ormai perso il treno Scudetto, con il Napoli fuggito via, ma rischia seriamente di scendere anche da quello che porta in Champions League.

Tutto sembra andare storto ed è proprio in questi momenti che le voci, le peggiori, circolano incontrollate. Il Milan fatica a rialzare la testa e in questi giorni tutti stanno cercando di trovare le cause di questo tracollo verticale.

I tifosi hanno messo nel mirino soprattutto Stefano Pioli, incapace di dare una scossa alla squadra. Il Diavolo è stato così umiliato all’Olimpico, dalla Lazio, con un netto 4 a 0, poi è arrivata la cinquina del Sassuolo, a San Siro. Il mister spera che il secondo tempo del derby abbia rappresentato una svolta.

Milan, Calabria respinge le illazioni: “Gruppo fantastico”

Nel frattempo, però, il Milan deve fare i conti con tanti voci che fanno male all’ambiente rossonero. La settimana si è aperta con le smentite di una lita tra Theo Hernandez e Rafael Leao, ed è continuata con altre illazioni legate ai calciatori rossoneri.

Invenzioni che come succede spesso in questi casi hanno trovato terreno fertile sui social, dove tantissimi utenti, spesso coperti dall’anonimato, hanno insultato e fatto accuse pesanti nei confronti di diversi elementi della rosa di Pioli.

Nel pomeriggio, così, Davide Calabria, capitano e vittima di tante cattiverie, ha deciso di alzare la voce, usando i social: “Vincere o perdere, come le critiche – scrive il terzino in una storia di Instagram, condivisa da diversi compagni, come Pobega e Leao -, fanno parte di questo mondo. Le accettiamo e siamo i primi a non essere contenti e a voler cambiare le cose. Quello che non accettiamo in maniera assoluta sono le innumerevoli falsità che da qualche giorno si susseguono e coinvolgono i miei compagni ed il sottoscritto. Il nostro è un gruppo fantastico, sano e composto prima di tutto da uomini che si vogliono bene, con grandi valori morali, di rispetto e di stima reciproca. Continuiamo a rimanere concentrati sul nostro lavoro con la testa sul campo e basta con queste assurde illazioni”.