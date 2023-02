Tensione Milan, la verità su Hernandez e Leao | CM.IT

Il momento in casa rossonera è delicato ma arrivano smentite su possibili diverbi tra i due calciatori della rosa di Pioli

Sono tante e incontrollate le voci che girano attorno al Milan. La squadra di Stefano Pioli sta attraversando il periodo più nero degli ultimi anni e la crisi appare davvero infinita dopo l’ennesimo passo falso.

Domenica Tonali e compagni hanno evitato la goleada ma hanno perso ancora una volta, contro l’Inter per 1 a 0. Un risultato che sarebbe potuto essere più rotondo senza un Tatarusanu in serata di grazia. Con l’ennesimo ko, la classifica si è fatta sempre più complicata e serve una scossa immediata già venerdì contro il Torino per restare aggrappati al treno Champions League. Questi sono così i giorni delle contestazioni, dei malumori dei tifosi.

Pioli gode della fiducia della proprietà, che ad ottobre lo ha blindato con un rinnovo fino al 2025, ma molti sostenitori lo hanno già scaricato e sono così iniziati a circolare i nomi dei possibili sostituti. I tifosi sognano in grande, da Luis Enrique, passando per Tuchel ma anche Conte e De Zerbi. Non è però tempo di pensare al futuro. Serve compattarsi per tornare a fare risultati.

Milan, lite Hernandez-Leao: nulla di vero

Serve l’apporto di tutti ma soprattutto di quei campioni che stanno faticando terribilmente, a partire da Rafael Leao e Theo Hernandez. Il primo è addirittura finito in panchina per due volte, contro Sassuolo e Inter. Il secondo, dopo aver riposato contro la Lazio, invece, ha giocato ma male.

Entrambi sono irriconoscibili e c’è chi ha addirittura ipotizzato una lite tra i due al termine di Milan-Roma. Nulla di più vero. Come appreso da Calciomercato.it, il club rossonero smentisce categoricamente l’accaduto e anche da chi è vicino a Theo Hernandez non trapelano tensioni. Vengono così allontanate con forza voci pesanti che non fanno certo bene all’ambiente rossonero in un momento più che complicato.