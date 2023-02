Allegri gongola: tridente da sogno per rilanciare la Juve

Allegri ha ritrovato un Dusan Vlahovic in grande spolvero e adesso ha un nuovo obiettivo per rilanciare la sua Juventus

La Juventus attende domenica la Fiorentina dopo aver ritrovato il successo in campionato grazie al ritorno 3-0 sul campo della Salernitana, che fa il paio con la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia a spese della Lazio.

Massimiliano Allegri si gode un Dusan Vlahovic in grande spolvero e tornato ad esultare dopo 115 giorni a digiuno di gol in maglia bianconera. Il centravanti serbo, affamato come non mai e caricato dallo stesso mister toscano alla vigilia della trasferta di Salerno, ha realizzato 8 reti in 12 partite di campionato e segna una rete ogni 120 minuti. A coadiuvare l’ex Fiorentina il genio di Angel Di Maria, co-protagonista all’Arechi con sprazzi di classe ma anche di altruismo: il ‘Fideo’ non ha avuto nessuna titubanza a lasciare il rigore del vantaggio a Vlahovic, permettendo al compagno di reparto di sbloccarsi. La Juve ha una marcia in più quando può schierare dal primo minuto il bomber numero 9 e il campione del mondo argentino. Nelle quattro gare in stagione dove i due hanno giocato uno al fianco dell’altro, infatti, Vlahovic ha messo a referto 5 centri e 1 assist mentre Di Maria ha collezionato 4 passaggi vincenti e 1 gol.

Juventus, Allegri ha nuovo obiettivo: Chiesa e Di Maria nel tridente con Vlahovic

Allegri per il momento sta proseguendo con il 3-5-2, però non ha nascosto la possibilità di un nuovo cambio di modulo e un ritorno al tridente d’attacco.

Adesso l’obiettivo dell’allenatore bianconero sarà quello di far coesistere Federico Chiesa con Di Maria, a supporto del centravanti titolare che nelle gerarchie rimane ovviamente Vlahovic. Senza relegare il nazionale italiano come quinto di centrocampo, come successo in un paio di circostanze vista l’emergenza sulla destra coincisa con l’indisponibilità di Cuadrado. Nel reparto offensivo per il momento Chiesa è stato alternativo a Di Maria, con quest’ultimo che scioglierà più avanti le riserve sul suo futuro e sulla possibilità di firmare il rinnovo restando per un’altra stagione a Torino. Allegri prossimamente continuerà a testare alla Continassa la coesistenza dei tre tenori della ‘Vecchia Signora’ e cercare di trovare l’amalgama vincente per farli esprimere al meglio. L’allenatore ex Milan e Cagliari aspetta che i suoi campioni siano al massimo della condizione per accendere tutti i cavalli a sua disposizione e lanciare finalmente il tridente che tutti i tifosi bianconeri sognano di vedere in campo. Imprevedibilità, estro e fame di gol: Chiesa e Di Maria alle spalle di Vlahovic potrebbero rilanciare le ambizioni della Juventus e trascinarla fuori dalle sabbie mobili.