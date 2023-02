Milan, il ciclone derby investe Pioli: ‘scende’ l’esonero

Calciomercato Milan, bookmakers scatenati sul possibile addio di Stefano Pioli. Quota dimezzata: cosa sta succedendo.

Affermare che il Milan stia attraversando uno dei periodi più difficili degli ultimi due anni non è certo un’eresia. Si pensava che i rossoneri potessero riuscire a riscattarsi contro l’Inter, vendicando il KO patito in Supercoppa. I nerazzurri, invece, si sono imposti senza eccessivi patemi d’animo al termine di un match quasi sempre dominato soprattutto nella prima frazione di gioco.

Per la prima volta dall’inizio del campionato il “Diavolo” è fuori dalla zona Champions League. Nelle ultime cinque apparizioni in campionato il Milan ha ottenuto soltanto due punti, frutto di due rocamboleschi pareggi contro Lecce e Roma. Un’involuzione sotto il profilo del gioco e dei risultati a cui Pioli ha provato a porre rimedio varando un inedito 3-5-2 contro l’Inter.

Mossa tattica che però non ha dato i suoi frutti, con i Campioni d’Italia uscenti apparsi troppo molli e rinunciatari con un baricentro eccessivamente basso. L’ingresso tardivo di Leao, poi, ha creato qualche grattacapo alla difesa dell’Inter che però non ha mostrato segnali di cedimento. Gli stessi che invece sta evidenziato in modo tangibile il Milan e a cui Pioli è chiamato a porre rimedio sin nell’immediato.

Calciomercato Milan, possibile esonero di Pioli: quote dimezzate

Ipotizzare un eventuale ribaltone sulla panchina del Milan è ancora prematuro ma non è un’opzione da scartare a priori. Soprattutto se i rossoneri non dovessero riuscire a rialzarsi in maniera importante in campionato, potrebbero cominciare a sgretolarsi certezze fin qui granitiche. Il fatto che negli ultimi giorni siano stati accostati i profili di Conte e De Zerbi alla panchina del “Diavolo” ne è una testimonianza tangibile. Il comportamento dei bookmakers, però, non può essere affatto sottovalutato.

I betting analyst di Goldbet, infatti, bancano a 2.00 il possibile esonero di Stefano Pioli. Mai l’eventuale ribaltone sulla panchina del Milan aveva avuto una quota tanto bassa. Sempre Goldbet, infatti, prima del derby quotava a 3.50 la stessa opzione. Il mondo delle scommesse, dunque, non sembra dare molto fiducia a Pioli che sarà chiamato a cementare l’unione di un gruppo che in questo 2023 ha fatto fatica ad esprimere ai suoi soliti livelli.