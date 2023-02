Esonero Pioli, indizio prima del derby: hanno dato i numeri

Calciomercato Milan, bookmakers scatenati sul possibile esonero di Stefano Pioli. Ecco cosa sta succedendo.

I due punti conquistati nelle ultime quattro giornate di Campionato, la scoppola rimediata in Supercoppa contro l’Inter con il capitombolo contro il Sassuolo come punta dell’iceberg hanno acceso la spia rossa in casa Milan.

Si pensava che, dopo la sosta, i rossoneri potessero riprendere la marcia provando a mettere pressione al Napoli capolista. Dal goal di Abraham a San Siro, però, Leao e compagni sono profondati in una pericolosissima crisi involutiva. Lento e prevedibile, il “Diavolo” si è riscoperto incredibilmente fragile. Errori in fase di non possesso, letture sbagliate e movimenti poco coordinati tra i reparti stanno inficiando come una spada di Damocle il cammino della compagine rossonera. Stefano Pioli sa che il prossimo impegno nel derby può ricoprire un ruolo di nevralgica importanza per il proseguo della stagione. Non è un caso che il tecnico del Milan sia pronto a varare cambi tattici di un certo valore. La posta in gioco è davvero alta e i Campioni d’Italia uscenti non possono più permettersi di fallire.

Calciomercato Milan, esonero di Pioli in quota: il derby come spartiacque?

La panchina di Pioli non è in discussione. Del resto anche solo immaginare di porre sulla graticola il tecnico artefice del miracolo Scudetto sarebbe eresia pura. Ciò non toglie, però, che anche l’ex allenatore della Fiorentina si giochi molto nelle prossime uscite ufficiali. Pioli è chiamato a trovare soluzioni alternative per provare ad invertire la rotta. Tenere unito l’ambiente e ridare quella spensieratezza che aveva portato il “Diavolo” a vincere il testa a testa con l’Inter lo scorso anno sono i due obiettivi principali.

Nel caso in cui il Milan dovesse rendersi protagonista di una seconda parte di stagione assolutamente negativa, però, non possono essere esclusi stravolgimenti. Scenario al momento utopistico, sia chiaro. Tuttavia il comportamento dei betting analyst non è passato sotto silenzio. Per la prima volta, infatti, Goldbet dà la possibilità di giocare la quota relativa all’esonero di Stefano Pioli, bancandola a 3.50. Si tratta di un’opzione che prima non era offerta, ovvia conseguenza del periodo no che sta attraversando il Milan. Staremo a vedere se il risultato del derby potrà inficiare anche questo tipo di valutazioni.