Il Milan manda via a Pioli: nuovo allenatore e colpo immediato

Il Milan senza Champions potrebbe decidere di cambiare la guida tecnica: nuovo tecnico con colpo immediato

Ancora un ko, il terzo consecutivo: la crisi del Milan esplode fragorosa ad ora di pranzo di una domenica di fine gennaio. Il Sassuolo passa realizzando cinque gol e certifica che per Pioli il periodo è di quelli neri.

I numeri non mentono: il distacco dal Napoli è salito a 15 punti, nel 2023 appena 5 punti conquistati in cinque partite con una sola vittoria a fronte di due sconfitte – che salgono a quattro considerando coppa Italia e Supercoppa – e ben quattordici reti subite. L’allarme ormai è scattato forte a Casa Milan, anche perché il piazzamento Champions è a rischio. Attualmente i rossoneri sono quinti in classifica, una posizione che fa preoccupare: entrare nelle prime quattro è fondamentale per il progetto societario ed un fallimento potrebbe anche portare a una rivoluzione dal punto di vista tecnico.

Pioli, al momento, non è in discussione, ma certo un cambio di rotta è necessario per evitare ulteriori contraccolpi. Non è difficile immaginare che senza la qualificazione in Champions, anche la posizione del tecnico cambierebbe e non sarebbe utopistico pensare ad un cambio in panchina. Ma chi al posto di Pioli?

Calciomercato Milan, nuovo allenatore: si punta sul giovane

Un Milan senza Champions potrebbe sposare ulteriormente il progetto giovani, questa volta anche in panchina. Con un piazzamento fuori dai primi quattro, Pioli potrebbe lasciare anzitempo e a quel punto Maldini e Massara potrebbero essere spinti dalla proprietà a avviare un nuovo progetto con una guida tecnica giovane.

In questo senso, il nome che viene in mente è quello di Raffaele Palladino, attuale allenatore del Monza. Dal suo arrivo in panchina, i brianzoli hanno cambiato passo e la vittoria con la Juventus è lì a certificarlo. Palladino avrebbe anche una sponsorizzazione d’eccezione come Adriano Galliani. Il tecnico potrebbe volere con sé una delle colonne del suo Monza: Matteo Pessina. Il centrocampista, acquistato dall’Atalanta, potrebbe così fare ritorno in rossonero dove ha avuto una breve parentesi ad inizio carriera. Una delle possibili idee per il futuro del Milan, anche se Pioli è ancora in tempo per rimettere in piedi la stagione e tenersi la panchina.