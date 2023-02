Tradimento Di Maria: via dalla Juve, ma resta in Serie A

Tiene banco in casa Juventus anche il futuro di Angel Di Maria. Le ultime sull’argentino tra i bianconeri e la permanenza in Europa

Sono tanti i bianconeri in bilico in vista della prossima stagione e del calciomercato estivo. Spicca anche Angel Di Maria: l’argentino, in scadenza di contratto nel prossimo giugno, non ha ancora deciso il proprio futuro.

Nelle scorse settimane ne ha parlato il diretto interessato: “Niente è impossibile. La Juventus spesso è stata giù e poi ha finito per vincere, perché ha una mentalità vincente. Dobbiamo lavorare e rincorrere il quarto posto, essere forti come gruppo, insieme ai tifosi. Sono arrivato nel momento peggiore della Juventus, con tutti questi problemi, ma sono felice qui. Ma l’importante è essere forti come società, continuare a lavorare, essere compatti come gruppo”. E proprio sul futuro: “La mia priorità è sempre la mia famiglia e la mia famiglia sta bene a Torino, è felice qui. Sono nel club più grande d’Italia e uno dei più grandi d’Europa. E anch’io sono felice qui“. Una decisione non è stata ancora presa, ma secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Argentina, il futuro di Di Maria sarà ancora in Europa, almeno per la prossima stagione, in attesa di fare ritorno al Rosario Central per concludere la carriera. Nuovi rumor arrivano anche dalla Spagna.

Calciomercato Juve, le ultime sul futuro di Di Maria

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, sarebbero tre le possibili destinazioni per la permanenza in Europa di Di Maria. Tra queste, non c’è però la Juventus.

Il ‘Fideo’, stando al portale, sarebbe tentato da Atletico Madrid, Barcellona e, addirittura, dal Napoli di Spalletti. Tuttavia, come raccontato da Calciomercato.it, ad oggi l’argentino, la famiglia e il suo entourage non hanno preso alcuna decisione per quanto riguarda il futuro dopo il 30 giugno. L’ipotesi Napoli non trova al momento alcuna conferma. Il futuro di Di Maria è ancora tutto da decifrare.