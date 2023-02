Zaniolo dalla Roma al Galatasaray: cifre e dettagli dell’affare | CM.IT

Nicolò Zaniolo è ormai un ex attaccante della Roma e manca soltanto l’ufficialità per il suo passaggio al Galatasaray: ecco tutte le cifre

Alla fine il matrimonio tra la Roma e Nicolò Zaniolo si è concluso già nella sessione di calciomercato invernale. Come raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, nella giornata di ieri l’ormai ex attaccante giallorosso ha preso il volo per raggiungere Istanbul, sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto con il Galatasaray.

I turchi hanno vinto il testa a testa col Fenerbahce e, in tal senso, è stata ovviamente decisiva la volontà del giocatore, che ha preferito approdare nel club dove militano gli ‘italiani’ Mertens, Icardi e Torreira. L’affare è andato in porto, manca solo l’ufficialità che arriverà a breve. Si tratta di un’operazione a titolo definitivo da 16,5 milioni di euro, più 13 milioni di bonus (la metà sono facili da raggiungere). Ai giallorossi, inoltre, andranno anche 2 milioni in caso di rivendita del calciatore per una cifra dai 20 in su. In più il 20% della differenza tra quanto pagato e la rivendita. Non è tutto, perché vengono opzionati anche due giovani interessanti come Demir e Akman.

Queste le condizioni a cui il club capitolino ha dato risposta affermativa, permettendo all’ex Inter di intraprendere una nuova avventura. D’altronde, il rapporto tra le parti si era incrinato a tal punto che non sarebbe stato più possibile un riappacificamente. E le dichiarazioni rilasciate da José Mourinho, qualche giorno fa, erano una chiara testimonianza di ciò: “Zaniolo non è più un problema mio, ma della società“.

Calciomercato Roma, Zaniolo-Galatasaray: si attende l’ufficialità

Come detto resta solamente un ultimo tassello, quello dell’ufficialità. Anche tra Zaniolo e il Galatasaray l’accordo è ben definitivo, col classe ’99 che è dunque pronto a cominciare questa nuova esperienza in terra estera.

Sperando, ovviamente, di poter avere maggior fortuna. L’avventura all’ombra del Colosseo, infatti, non è stata memorabile (per usare un eufemismo). Gol decisivo in finale di Conference a parte, il talento azzurro non è mai riuscito ad incidere davvero, anche per via dei seri infortuni subiti. Il popolo romanista non lo ha mai abbandonato, finché lo stesso Zaniolo non si è chiamato fuori dalla causa giallorossa. E a quel punto cambiare subito è diventata la soluzione migliore per tutti.