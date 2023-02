Roma, Zaniolo ceduto al Galatasaray: annuncio UFFICIALE

Calciomercato Roma, definita ufficialmente la cessione di Nicolò Zaniolo al Galatasaray: l’annuncio del club giallorosso.

Terminata ufficialmente l’avventura di Nicolò Zaniolo con la maglia della Roma. Dopo le visite mediche di rito, infatti, l’estero offensivo ha apposto la firma sul suo contratto con il Galatasaray.

Trattativa imbastita a titolo definitivo. Di seguito il comunicato con il quale la Roma ha reso noto la positiva chiusura dell’affare: “L’AS Roma comunica di aver raggiunto un accordo con il Galatasaray per il trasferimento di Nicolò Zaniolo. L’attaccante passa alla squadra turca a titolo definitivo. Zaniolo è arrivato nella Capitale nell’estate del 2018, collezionando 128 partite e 24 gol con la maglia giallorossa.”

Calciomercato Roma, Zaniolo al Galatasaray: ora è ufficiale

Nessun riferimento alle cifre con cui è andato in porto l’affare nella nota della Roma. Come riferito da calciomercato.it, però, l’operazione si è conclusa a titolo definitivo sulla base di una valutazione da 16,5 milioni di euro, a cui aggiungere eventualmente 13 milioni di bonus, la metà dei quali facilmente raggiungibili.

Ma non è tutto. Ai giallorossi andranno anche 2 milioni in caso di rivendita del calciatore nel caso in cui dovesse essere ceduto per una cifra dai 20 milioni in su, ed il 20% della differenza tra quanto pagato e la rivendita, con i due giovani Demir ed Akman opzionati.

A stretto giro di posta, comunque, è arrivato anche il messaggio social di Zaniolo, che con un post su Instagram si è detto onorato di aver vestito la maglia della Roma.