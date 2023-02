Milan, svolta per un big in scadenza: la strategia per la firma

Il mercato dei calciatori in scadenza contrattuale entra nel vivo con due strade possibili: rinnovo o addio a zero. La strategia del Real Madrid su Asensio

Sono diverse le possibili occasioni di mercato tra i big a scadenza di contratto la prossima estate. Una folta schiera di calciatori intriganti che potrebbero accendere le prossime settimane in un senso o nell’altro: rinnovo o partenza.

Lo sa bene il Milan che negli anni scorsi ha salutato alcuni top della propria rosa come Hakan Calhanoglu finito all’Inter, oppure Donnarumma al PSG e Kessie più di recente al Barcellona. Chiaramente il listone di big in scadenza potrebbe anche essere sfruttato dai rossoneri per approfittarne in entrata. Tralasciando calciatori come Messi e Benzema sono tanti altri i calciatori interessanti che vivono una situazione di incertezza: da Grimaldo a Tielemans fino a Thuram e soprattutto Marco Asensio. Lo spagnolo è stato spesso accostato al Milan come possibile pallino, e il Real Madrid dovrà presto sciogliere i dubbi su di lui.

Calciomercato Milan, il Real Madrid lavora su Asensio: le condizioni dei ‘blancos’

Asensio è una delle papabili occasioni più ghiotte del listone di calciatori in scadenza, ed è stato spesso un pallino del Milan che proprio in quella zona di campo avrebbe bisogno di trovare rinforzi.

Al netto di tutto il classe 1996 sta provando a farsi maggiormente largo all’interno delle gerarchie offensive di Ancelotti che gradualmente gli sta concedendo anche maggiore spazio. Secondo quanto evidenziato da ‘El Chiringuito’ il Real Madrid offrirà al fantasista iberico un contratto di rinnovo che non supererà finanziariamente quello che detiene attualmente. Asensio dovrà quindi decidere se prolungare o meno per la stessa cifra che percepisce attualmente in termini di stipendio e provare a giocarsi ancora le sue carte a Chamartin. Questa la strategia attuale dei ‘blancos’ che provano anche a non perdere a parametro zero il mancino maiorchino, ma senza fare alcuna follia in termini di ingaggio, che il ragazzo potrebbe invece provare a strappare più alto altrove.