Dall’impossibile Messi a Thuram: i (potenziali) colpi a zero all’estero

L’approfondimento di Calciomercato.it sui principali calciatori che militano fuori dall’Italia con il contratto in scadenza a giugno

Chiuso un calciomercato, anche se non in tutti i Paesi, ecco che se ne apre un altro: quello dei potenziali svincolati. I famosi affari a zero, che poi spesso e volentieri – vedi i maxi bonus alla firma e commissioni varie – sono a zero per modo di dire. Senz’altro ‘gratis’ lato cartellino, il che non è poco visti i tempi di vacche magre. Tranne che in Premier, si intende. A proposito di Inghilterra, uno dei più illustri parametri sarebbe stato il ‘nostro’ Jorginho, ma nell’ultimo giorno l’italo-brasiliano ha lasciato a sorpresa il Chelsea per trasferirsi ai rivali dell’Arsenal primi in classifica. Operazione da 15 milioni.

Con riferimento a quelli che militano all’estero, il più importante calciatore in scadenza a giugno è senza dubbio Leo Messi. Ad oggi non si hanno certezze sul suo futuro, ma è chiaro che Al-Khelaifi farà di tutto per convincerlo a rimanere al Paris Saint-Germain. C’è sempre la ‘suggestione’ legata a un suo clamoroso ritorno al Barcellona, oltre a quella a un trasferimento in Arabia Saudita, all’Al-Hilal squadra rivale dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

Restando ad altissimi livelli, è in scadenza ma ugualmente impossibile Karim Benzema. A meno di sorprese rinnoverà col Real Madrid. Forse farà lo stesso Luka Modric, di recente riaccostato all’Inter e alla Roma di Mourinho. Qualche dubbio invece su Toni Kroos: c’è chi parla addirittura di ritiro. Sempre a proposito di ‘Galactiso’, sarebbe molto meno impossibile Nacho. Come Asensio, ‘pallino’ del Milan come della Juventus. I rossoneri sono ancora a caccia di un esterno destro di spessore internazionale. Se le richieste dello spagnolo si abbassassero…

A proposito di possibile futuro in Italia, impossibile non citare Ndicka dell’Eintracht, Grimaldo del Benfica, Bensebaini del Borussia M’Gladbach, Guerreiro del Dortmund, Aouar del Lione (piace a Roma e Milan). Meno alla portata delle nostre big Gundogan del Manchester City (ma chiede tanto), Kante del Chelsea e Tielemans del Leicester. Come Firmino del Liverpool, del quale in questi giorni si è parlato in ottica Inter.

Calciomercato Inter, Thuram obiettivo concreto per giugno

Un nome forte per i nerazzurri è sicuramente Marcus Thuram, pure lui con il contratto a termine. Il Borussia M’Gladbach ha provato a cederlo in questa sessione, non trovando però acquirenti concreti disposti a pagare una decina di milioni per il cartellino.

Lo stesso Thuram ha sempre fatto intendere che avrebbe gradito concludere la stagione in Germania per poi scegliere in autonomia il suo futuro in estate. Rimane comunque un affare difficile per Marotta e soci, la concorrenza è tanta e ricca, anche se il ragazzo valuterà per bene anche l’aspetto tecnico e progettuale. In tal senso l’Inter può giocarsi diverse fiches, a Milano lui avrebbe un posto assicurato nell’undici titolare. Altrove chissà…