Inter e Juventus avvisate: scende in campo il presidente e stravolge i piani

Calciomercato Inter e Juve, non hanno mollato la presa: l’incontro con l’entourage del calciatore che potrebbe far saltare il banco.

La vittoria contro la Salernitana potrebbe rappresentare una scossa importante per gli uomini di Allegri. All’Arechi, infatti, la compagine di Allegri ha fornito una prestazione molto solida, conquistando tre punti dal peso specifico non indifferente. Il ritorno al goal di Dusan Vlahovic, il cui feeling con Angel Di Maria si sta consolidando in modo sempre più decisivo, è una delle tante buone notizie di cui la Juve può far tesoro.

Allegri dovrà essere bravo a compattare l’ambiente in vista di una seconda parte di stagione che si preannuncia ricca di impegni. Isolare la squadra dal trambusto mediatico e psicologico seguito alla penalizzazione di 15 punti è uno dei banchi di prova a cui sarà chiamato il tecnico livornese. Allegri sta provando a plasmare la squadra a propria immagine e somiglianza ma è chiaro come ci siano alcune zone del campo che necessitano di rinforzi. Le corsie laterali, ad esempio, da anni spada di Damocle della rosa bianconera. L’acquisto di un sostituto di Alex Sandro – al quale salvo clamorosi colpi di scena non sarà rinnovato il contratto – rappresenta un autentico punto di non ritorno.

Calciomercato Juventus, il Benfica non si arrende per Grimaldo: blitz di Rui Costa

Uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dalla “Vecchia Signora” è quello di Grimaldo. L’esterno spagnolo è legato al Benfica da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato.

Seguito con interesse da Juve ed Inter, il terzino delle “Aquile” è stato accostato a diversi club spagnoli che però fino a questo momento non hanno ancora affondato il colpo. Il Benfica, però, non ha ancora gettato la spugna al punto che sarebbe già stato fissato un incontro tra il presidente – Rui Costa – e l’entourage del terzino sinistro.

Il club portoghese sarebbe disposto a compiere un vero e proprio sacrificio per trattenere uno dei suoi calciatori più rappresentativi. Fino a questo momento la distanza tra richiesta ed offerta è sempre stata sensibile. Rui Costa, però, potrebbe far saltare il banco con un rilancio importante, tagliando fuori i club italiani da tempo sulle tracce di Grimaldo. Staremo a vedere cosa succederà.