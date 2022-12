Colpo Champions per Juve e Inter: arriva a zero in Serie A

Il giocatore è pronto a sbarcare in Italia. Si libererà il prossimo 30 giugno: rappresenta un affare per le big

I giocatori in scadenza di contratto fanno chiaramente gola a tutti. Sono tanti gli elementi importanti che hanno un accordo, con le rispettive squadre, fino al 30 giugno 2023.

Si va dal Pallone d’Oro, Karim Benzema, a Lionel Messi, passando per Youri Tielemans e Jorginho. Ce ne sono davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche. Anche le squadre italiane osservano interessate ma allo stesso tempo devono fare i conti con i loro rinnovi complicati: Juventus e Inter, ad esempio, non hanno ancora trovato un accordo per prolungare i contratti di Adrien Rabiot e Milan Skriniar e più passa il tempo, più sale il rischio di perderli a zero. I grandi club, d’altronde, stanno monitorando con attenzione la situazione.

Anche i due top italiani, però, hanno messo nel mirino altri calciatori, con accordi in scadenza a giugno. Dal Portogallo confermano, infatti, che Inter e Juventus, insieme al Napoli, sarebbero sulle tracce di Alejandro Grimaldo. A scriverlo è O Jogo. Il terzino di proprietà del Benfica, che ha compiuto 27 anni lo scorso 20 settembre, ha giocato ben 26 partite, per un totale di 2314 minuti. Ha trovato anche la via della rete, in ben tre occasioni. Due centri sono arrivati in Champions League, nel girone della Juventus, contro il Maccabi Haifa.

Calciomercato Juve e Inter, colpo Grimaldo: il punto

E’ evidente che Grimaldo sia un giocatore importante per il Benfica: c’è la volontà da parte del club portoghese di provare a rinnovare il contratto. La trattativa va avanti ma i lusitani non possono andare oltre determinate cifre.

Il portale sottolinea come ci sarebbero stati dei contatti tra l’entourage del terzino mancino e le squadre di Serie A, pronte a mettere sul piatto più dei 4 milioni lordi percepiti attualmente in Portogallo.

Grimaldo rappresenta certamente un’occasione davvero ghiotta, magari già per gennaio, che le italiane sembrano intenzionate a cogliere. Se il Napoli non ha certo problemi con un rinato Mario Rui, lo stesso non si può dire per la Juve, dove Alex Sandro non convince più. L’Inter, invece, dopo la partenza di Perisic, ha puntato su Gosens ma fin qui il tedesco ha deluso ampiamente le aspettative.