Ingaggio ricco e tanti bonus: cambia tutto per Thuram in Serie A

Marcus Thuram è finito nel mirino di tanti club negli ultimi mesi, tra cui anche l’Inter. La concorrenza, però, è sempre più forte

Il calciomercato si è appena concluso, almeno in Italia, ma nel prossimo futuro sono già all’orizzonte diverse trattative che potrebbero cambiare le gerarchie, non solo in Serie A ma a livello internazionale.

Attenzione, quindi, a un calciatore che ha già dimostrato tanto in carriera, ma ha diversi anni davanti viste le sue qualità e la giovane età. Stiamo parlando di Marcus Thuram, un calciatore completo e che andrà in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach a fine stagione. Già a gennaio, come vi abbiamo riportato a più riprese, il suo trasferimento sarebbe potuto andare a buon fine, ma alla fine la richiesta per il cartellino è stata troppo alta per permettere a tutti i club interessati di acquistarlo. Discorso diverso per giugno, quando potrà liberamente scegliere la sua prossima destinazione. Le squadre in lizza sono tante e c’è anche l’Inter di Simone Inzaghi che da tempo è interessata al calciatore, ma anche voci sulla Juventus. In realtà, bisogna tenere conto soprattutto del pressing dall’estero per il francese e dalla Liga potrebbe arrivare il club più deciso a ingaggiarlo.

L’Atletico Madrid prepara l’assalto a Thuram: l’Inter è in secondo piano

Secondo quanto riporta ‘Marca’, infatti, l’Atletico Madrid è fortemente interessato al centravanti ed è pronto a passare in pole per prenderlo.

I Colchoneros sono pronti a mettere sul piatto una ricca offerta per il calciatore e anche diversi bonus pur di sbaragliare la concorrenza. In lizza comunque c’è sempre un agguerrito Bayern Monaco che difficilmente si fa scappare i migliori talenti della Bundesliga. Occhio anche alla Premier League dove Chelsea e Manchester United potrebbero insistere. E poi resta in ballo anche l’Italia, soprattutto con l’Inter, dato che in caso di addio di Joaquin Correa i nerazzurri potrebbero accelerare l’operazione. Non è affatto semplice visto i club interessati, ma a determinate condizioni la Beneamata potrebbe provarci ancora una volta.