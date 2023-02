Scelta la Serie A: Thuram infiamma Juve e Inter

L’attaccante francese, dopo essere rimasto al Borussia M’Gladbach, porterà il suo contratto alla scadenza del prossimo giugno

Nonostante i numerosi sondaggi ricevuti nel corso della finestra di gennaio da parte di club importanti, Marcus Thuram alla fine non si è mosso dal Borussia M’Gladbach. L’attaccante francese, dunque, rimarrà in Bundesliga sino al termine della stagione per poi lasciare a costo zero a fronte della scadenza del contratto.

Il forte centravanti, tra i protagonisti dell’ultimo Mondiale di Qatar 2022 con la maglia della nazionale francese, è da mesi nel mirino di due società italiane in particolare: Inter e Juventus. I nerazzurri si erano già mossi durante l’estate 2021, inizialmente per sostituire la partenza di Romelu Lukaku. A causa di un brutto infortunio rimediato nel pre-campionato, però, alla fine i nerazzurri avevano dirottato il loro interesse sul Tucu Correa, pupillo di Simone Inzaghi.

Ad ogni modo, sembra proprio che Thuram non sia mai realmente uscito dai pensieri dei dirigenti interisti. L’attaccante, in Italia, viene allo stesso tempo corteggiato anche dalla Juventus, club nel quale per anni il padre ha indossato la maglia bianconera. Lo stesso Liliam, nei giorni scorsi, non ha però escluso la possibilità di un approdo del figlio nel campionato spagnolo, in una squadra a lui familiare come il Barcellona.

Calciomercato Inter e Juve, Thuram gratis in Serie A: l’esito del sondaggio

Di calciatori in scadenza di contratto, si è parlato questa mattina nel sondaggio di mercato lanciato sui canali social di Calciomercato.it.

Tra i numerosi talenti che la prossima estate potrebbero cambiare casacca a costo zero, il preferito dagli utenti Telegram per il campionato italiano è stato proprio Marcus Thuram, attaccante conteso in un vero e proprio derby d’Italia da Inter e Juventus. Il centravante francese ha raggiunto complessivamente il 35% delle preferenze.

Al secondo posto con il 27% si è classificato un altro grande obiettivo di Juve e Milan per quanto riguarda il campionato italiano. Si tratta di Marco Asensio, forte fantasista del Real Madrid in scadenza il prossimo giugno. Appena dietro con il 25% Tielemans del Leicester, mentre solo ultimo posto per Alex Grimaldo al 13%.