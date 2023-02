Marotta all-in sull’erede di Skriniar: offerta confermata ufficialmente

La vicenda Skriniar ha monopolizzato il mercato dell’Inter a gennaio e lo condizionerà anche in estate: la dichiarazione ufficiale del ds

Alla fine è rimasto all’Inter e con ogni probabilità verrà confermato come pilastro della difesa. Milan Skriniar ha saltato un paio di partite a gennaio per la questione mercato, la trattativa serrata col PSG che non è poi andata in porto. Inzaghi lo ha tenuto fuori per evitare condizionamenti, distrazioni, in un momento decisivo per il futuro di tutti. Lo slovacco è tornato al derby e ha giocato un’ottima partita. Il pubblico nerazzurro lo ha accolto senza grossi malumori, quasi con indifferenza.

Fino a giugno Skriniar darà tutto per la maglia interista, anche se ormai senza fascia di capitano al braccio. E Inzaghi conterà sul suo impegno massimo in un campionato complicato in cui basta poco per uscire dalla zona Champions. Per la società sarà un brutto colpo, perché perdere a parametro zero uno dei giocatori più forti della rosa – soprattutto nella situazione dell’Inter – è un danno non indifferente. A gennaio c’è stata la trattativa col PSG, i nerazzurri hanno provato a valutare la possibilità di incassare qualcosa. Con i francesi si sarebbe potuto arrivare all’accordo, ma il problema era la questione sostituto. Difficile trovarne uno all’altezza alle condizioni dei nerazzurri. Djalo, Lindelof e Demiral sono stati i nomi sondati da Marotta, ma il poco tempo e le poche risorse hanno fatto naufragare tutto quasi sul nascere. Ma c’era anche un altro nome che resta da tenere assolutamente sotto controllo.

Calciomercato Inter, il Bayern: “Proposta allettante per Pavard”

Il profilo è ovviamente quello di Benjamin Pavard, difensore del Bayern Monaco che sarebbe perfetto per la difesa dell’Inter. Si tratta di un classe ’96 che ha poco bisogno di presentazioni, è ancora al culmine della carriera ed è molto esperto, campionato del mondo con la Francia e d’Europa col Bayern.

Ha il contratto in scadenza 2024, non ci sono segnali verso il rinnovo. L’Inter può sfruttare questo status per ottenere anche uno sconto. A gennaio ci ha provato, ma c’era poco tempo e il Bayern non se l’è sentita. E come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, Pavard vuole lasciare il Bayern ma la destinazione più probabile è la Premier League, il Barcellona o lo stesso PSG. Il ds dei tedeschi Hasan Salihamidzic ha infatti rivelato cosa è successo nei giorni scorsi: “Benjamin è un giocatore fondamentale per noi, anche per la sua duttilità – ha detto alla ‘Bild’ -. Abbiamo obiettivi molto importanti in questa stagione, quindi non vogliamo e non possiamo fare a meno di lui. A livello economico la richiesta era anche allettante, ma per noi l’aspetto sportivo e tecnico viene sempre prima di tutto“.

L’offerta in questione era verosimilmente proprio quella dell’Inter, che è pronta però a tornare alla carica in estate. Ma appunto non sarà facile, perché il Bayern cercherà di alzare il prezzo e per la folta concorrenza. Oltre alle richieste di ingaggio che andrebbero oltre gli attuali 6 milioni. Ma i nerazzurri hanno bisogno di un erede all’altezza, Pavard terrebbe alto il livello. La pista, in ogni caso, è concreta e confermata. Ma per questioni economiche Marotta parte in seconda fila.