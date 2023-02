Materazzi provoca il Milan: che frecciata in diretta

L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, ha parlato al termine del Derby della Madonnina, lanciando una frecciata al Milan di mister Pioli

Il Milan certifica la sua crisi. Ed è una crisi da cui sembra davvero complicatissimo venir fuori. Stefano Pioli e i suoi uomini hanno perso la bussola, con tantissimi tifosi che stanno chiedendo a gran voce l’esonero immediato del tecnico ex Fiorentina.

Non a caso, su Twitter sta letteralmente spopolando l’hashtag #PioliOut, a dimostrazione di come la stragrande maggioranza del popolo rossonero abbia ormai perso totalmente la fiducia nella propria guida tecnica. Il ‘Diavolo’ appare in grandissima confusione: serviva una scossa, invece è arrivata soltanto la quarta sconfitta consecutiva. Un ruolino marcia alquanto negativo, che non i lombardi non mettevano a referto dai tempi di Vincenzo Montella. Maldini e Massara, così come la società ovviamente, non possono che essere preoccupati di fronte ad un rendimento del genere. Pioli ha provato a stravolgere la formazione, escludendo nuovamente Rafael Leao dall’undici titolare. Questa mossa non è bastata a raccogliere tre punti che avrebbero permesso al Milan di rivedere finalmente la luce. Decisiva la rete siglata al minuto 34 del primo tempo da Lautaro Martinez, in splendida forma da un po’ di tempo a questa parte. Ma alla ‘Beneamata’ sono stati anche annullati ben due gol durante la ripresa, perciò il distacco sarebbe potuto essere molto più importante.

Materazzi dopo il derby: “Gli è andata quasi bene al Milan”

Lo ha sottolineato anche il noto difensore centrale ex Inter Marco Materazzi, intervenuto a ‘Dazn’ nel post gara nel corso della trasmissione ‘Sunday Night Square’: “Stasera è andata quasi bene al Milan, ha preso solo un gol”.

Parole che non lasciano a molte interpretazioni quelle rilasciate dal classe ’73, da sempre estremamente legato ai colori nerazzurri. Insomma, oltre al danno anche la beffa per il Milan, che necessita di cambiare la rotta il più fretta possibile. Giroud e compagni, attualmente, occupano la sesta posizione in classifica con un bottino di 38 punti e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League è tutt’altro che scontata. Che l’opzione ideale possa essere davvero esonerare subito mister Pioli e assegnare l’incarico ad un altro allenatore? Il tempo darà le sue risposte.