“Via subito”: Pioli ‘esonerato’, sono tutti d’accordo

Altra sconfitta per il Milan, che perde di nuovo il derby contro l’Inter targata mister Simone Inzaghi a San Siro: decisione presa su Pioli

Una reazione del Milan nel secondo tempo si è vista, ma alla fine i rossoneri non sono riusciti a riscattare il pesantissimo ko rimediato in Supecoppa. Anche stavolta, fra le mura di San Siro, ha avuto la meglio l’Inter guidata da Simone Inzaghi.

I nerazzurri si sono portati a casa i tre punti grazie ad uno scatenato Lautaro Martinez, che certifica l’ottimo periodo dal punto di vista psicofisico. Il ‘Toro’ continua a segnare ininterrottamente e al minuto 34 della prima frazione di gioco ha sbloccato la contesa infilando di testa Tatarusanu sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La rete in questione si è, poi, rivelata decisiva, col ‘Diavolo’ adesso sempre più in crisi nera. È davvero un momento delicatissimo per i rossoneri, che rischiano seriamente di non riuscire nemmeno a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. E la fiducia nei confronti del lavoro di Stefano Pioli ormai si è quasi esaurita del tutto.

Inter-Milan, i tifosi vogliono l’esonero di Pioli

Tantissimi tifosi hanno perso la pazienza dopo le ultime settimane alquanto deludenti e chiedono a gran voce l’esonero immediato del tecnico di Parma.

Non a caso, su Twitter sta letteralmente spopolando in questi minuti l’hashtag #PioliOut, con l’allenatore rossonero vittima di numerose critiche. Di seguito vi proponiamo alcuni esempi.

Mai scesi in campo. Complimenti Pioli.

Ma dimettiti se hai un minimo di dignità e riconoscenza verso questa società. #PioliOut — Alan 🇮🇹 (@AlanIlMagi) February 5, 2023

Se io fossi un giornalista chiederei a #Pioli quale fosse la sua idea in fase di possesso per stasera.. come fai a ripartire con #Krunic, #Messias, #Giroud che sono fermi? Quale pressing vuoi fare con questo centrocampo? IMBARAZZANTE #pioliout #InterMilan #Milan — Stefano (@Steph81089) February 5, 2023

Siamo campioni D Italia, con una societa seria @acmilan esenorare questo allenatore + vari giocatori, stanno remare contro #Milan #PioliOut — Alexander Vella (@AlexanderVella5) February 5, 2023

Qui il primo che ha mollato è l’allenatore altro che!!! Poi non fanno bene ad essere contro a sto scempio?! Preparati la partita con 352 tutti dietro, e non metti il tuo migliore giocatore in contro piede?! Sei palesemente in malafede… te ne devi andare #PioliOut — Daniele Giuglio 🔴⚫️ (@Danielegiuglio) February 5, 2023

#Pioliout #Maldini svegliati che per quanto tu possa essere un punto di riferimento per tutti noi milanisti ogni cosa ha un limite, Pioli deve essere cacciato.#InterMilan — 𝙿.𝙴. | 𝙱𝚊𝚛𝚊𝚌𝚞𝚜 (@Killzon66956015) February 5, 2023

Se il #Milan riesce a fare un tiro in porta nel secondo tempo per me sarà gia una vittoria. Mai pensato di vincerla questa partita, ma neanche vedere uno schifo del genere sinceramente #PioliOut #InterMilan — Il Pacato (@il_pacato) February 5, 2023

Non pensavo di poterlo dire ma ora davvero è troppo #PIOLIOUT ora! — Federico (@PZZFRC_) February 5, 2023