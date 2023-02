Di Maria ‘spacca’ la Juventus: cosa sta succedendo per il rinnovo

Il tifo della Juventus è spaccato riguardo al futuro di Angel Di Maria, con la società che sta valutando di prolungargli il contratto

Nel pieno della bufera più fitta, Massimiliano Allegri sta trovando in Angel Di Maria un sicuro appiglio. Anche se il giocatore lo fa arrabbiare delle volte, come successo nel finale di gara con la Lazio, il tecnico livornese è consapevole di avere nell’argentino il giocatore di maggior classe in rosa.

Come vi abbiamo rivelato sulle pagine di Calciomercato.it nelle scorse settimane, dopo le ritrosie estive, il ‘Fideo’ ha sciolto le proprie riserve e sarebbe disposto a prolungare ancora per una stagione con i bianconeri. La palla ora è passata alla Juventus, che prima deve comprendere quale impatto avrà la tempesta giudiziaria in cui è coinvolta e poi potrebbe pensare se restare un altro anno insieme a Di Maria. I tifosi, intanto, sono spaccati a metà.

Di Maria o non Di Maria: questo è il dilemma

La Juventus riflette sul futuro di Angel Di Maria e sulla possibilità di tenerlo ancora una stagione sotto l’ombra della ‘Mole’. I tifosi della ‘Vecchia Signora’, invece, sono spaccati: una parte non vorrebbe privarsi della classe dell’argentino, l’altra non è stata conquistata dalla sua dedizione alla causa bianconera e sarebbe pronta a separarsi.

La possibilità di prolungare il contratto del ‘Fideo’ per un altro anno è uno dei temi che più scalda la tifoseria della Juventus. Sul mio profilo ‘Twitter’ ho chiesto ai tifosi bianconeri se sarebbero felici di avere Angel Di Maria a Torino anche nella prossima stagione: la risposta è stata massiccia e ha portato un verdetto negativo.

Domanda per i tifosi della #Juventus: Ad oggi, prolunghereste il contratto di Angel #DiMaria per un altro anno❓ 2️⃣2️⃣🇦🇷 pic.twitter.com/c8ItZcUYST — Riccardo Meloni (@RiccardoMeloni4) February 4, 2023

Degli oltre 300 commenti, circa il 60% hanno espresso un parere negativo sulla permanenza del ‘Fideo’ in bianconero e vorrebbero che la Juventus ripartisse da altri interpreti. La linea giovani è quella più richiesta dai tifosi, conquistati dalle prestazioni di Fagioli, Miretti e Soulé in questa stagione. L’altro sentimento che spinge molti tifosi ad interrompere il rapporto con Di Maria è quello di volere giocatori più votati alla causa, in questi tempi difficili. Il dato del restante 40%, tuttavia, non va sottovalutato: sono comunque moltissimi i tifosi che vorrebbero avere Di Maria in squadra anche nella prossima stagione. La motivazione comune, in questo caso, è molto semplice: è il calciatore di maggior classe in rosa e questa squadra non può permettersi di perderlo. Di Maria o non Di Maria, questo è il dilemma tra i tifosi della Juventus.