Juventus-Milan, nuovo colpo di scena: offerta rifiutata e nuovo assist

Calciomercato Juventus e Milan, la nuova indiscrezione che trapela dall’Inghilterra potrebbe aprire interessanti scenari.

Dopo la vittoria ottenuta contro la Lazio, la Juventus di Max Allegri sarà impegnata martedì nella delicata trasferta dell’Arechi. Un confronto sicuramente da non trascurare, per il quale il tecnico livornese vuole mantenere alta la guardia.

Chiaramente i bianconeri vogliono provare a ritagliarsi un ruolo importante in questa seconda parte di stagione. La Coppa Italia e l’Europa League, sotto questo punto di vista, sono diventati obiettivi di nevralgica importanza per Di Maria e compagni. A giugno, poi, si potrebbero creare le premesse per una vera e propria rivoluzione. Chiaramente non saranno possibili grandi investimenti e si cercherà di capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi. La situazione del “Fideo“, ad esempio, è un rebus ancora tutto da sciogliere, così come la grana rappresentata dal rinnovo contrattuale di Rabiot. Laddove dovessero arrivare offerte importanti per i pezzi pregiati dell’organico bianconero, poi, la “Vecchia Signora” potrebbe sedersi al tavolo delle trattative.

Calciomercato Juve e Milan, Mount ha rifiutato l’offerta di rinnovo del Chelsea

Questo è il motivo per il quale alla Juve – così come al Milan – era stato accostato con una certa insistenza anche il profilo di Mason Mount, legato al Chelsea da un contratto in scadenza nel 2024 che non è stato ancora rinnovato. Si pensava che i Blues potessero soddisfare in tempi relativamente brevi le richieste del calciatore. Tuttavia, stando a quanto riferito dal Daily Mail, i colloqui per il rinnovo del contratto del 24 enne inglese sarebbero stati messi in stand-by.

Mount, infatti, ha rispedito al mittente la prima offerta del club londinese. Il classe ’99 cresciuto nelle giovanili dei Blues, infatti, vorrebbe triplicare il suo attuale ingaggio da circa 80.000 sterlina a settimana, chiedendo un trattamento da top player. Di diverso avviso è il Chelsea che non vorrebbe corrispondere al centrocampista offensiva un ingaggio monstre. Fase di stallo per il rinnovo di Mount, dunque, con il Chelsea che al momento non ha ancora affondato con decisione il colpo, preferendo temporeggiare. Staremo a vedere se nel corso delle prossime settimane potranno esserci sviluppi importanti sotto questo punto di vista. Milan e Juve alla finestra.