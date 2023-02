Conferme su Di Maria: si ribalta tutto con la Juventus

Arrivano conferme sulle indiscrezioni di Calciomercato.it: ora si è ribaltata la situazione tra la Juventus e Di Maria

Nel momento più difficile della stagione e dell’ultimo decennio bianconero, è salito in cattedra Angel Di Maria. L’argentino si è preso responsabilità in campo e fuori, presentandosi a più riprese davanti ai microfoni: è lui uno dei leader a cui si appiglia Massimiliano Allegri.

Anche riguardo al suo futuro, arrivano segnali piuttosto interessanti. Come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it nelle scorse settimane, il Fideo sta entrando sempre di più nell’ottica di rinnovare il proprio contratto con la Juventus. Di Maria e la sua famiglia si stanno trovando bene a Torino e le vicende processuali che stanno coinvolgendo i bianconeri sembrano aver cementato il suo legame con la ‘Vecchia Signora’. Adesso la freddezza di cui era accusato pre-Mondiale sembra essere un lontano ricordo, ma la Juventus sta prendendo tempo.

Di Maria pronto a prolungare per un altro anno: la Juventus tentenna

Angel Di Maria sta mettendo la propria classe e la propria esperienza al servizio della Juventus: i ragionamenti sul futuro ora potrebbero entrare nel vivo.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, dove viene confermata l’anticipazione di Calciomercato.it riguardo alla volontà dell’argentino di prolungare con la Juve, ora sarebbe la dirigenza bianconera ad avere dei dubbi sul rinnovo del Fideo. I pensieri della società sarebbero rivolto maggiormente alle questioni giudiziarie che la vedono protagonista e che potrebbero avere un impatto pesante sulla stagione attuale e su quelle future.

Non ci sono dubbi sull’apporto tecnico che Di Maria può dare alla compagine di Massimiliano Allegri. Il Fideo ha dimostrato a più riprese di essere il giocatore di maggiore classe all’interno della rosa e, molto probabilmente, dell’intera Serie A. Eppure per la Juventus non è così scontato pensare di prolungare un contratto da 7,5 milioni di euro a stagione (bonus inclusi) per un’altra stagione. Insomma, dopo averlo inseguito a lungo in estate, ora la situazione sembra essersi ribaltata.