Affare a costo zero, Juventus spalle al muro: così vola in Bundesliga

Calciomercato Juventus, le ultime dalla Germania: l’irruzione che può far saltare il banco. Così la Serie A è un miraggio.

La vittoria ottenuta in Coppa Italia contro la Lazio è stata una bocca d’ossigeno se non altro da un punto di vista psicologico per la Juventus di Max Allegri. Dopo aver ottenuto inanellato una striscia di otto successi consecutivi, infatti, i bianconeri erano usciti dalle ossa rotta dai confronti con Napoli e Monza. La mazzata inferta dai 15 punti di penalizzazione, poi, non può passare sotto silenzio.

Contro la Salernitana, come ammesso dallo stesso Allegri, si prospetta una gara di fondamentale importanza per il cammino della “Vecchia Signora”, che in campionato non può più permettersi passi falsi. Le decisioni extra-campo potrebbero indurre la compagine di Max Allegri a puntare forte su Coppa Italia ed Europa League, ora come non mai obiettivi importanti per provare a risollevare la stagione. Mesi di limbo, insomma, per arrivare alla prossima estate e programmare con più calma le mosse future, sia da un punto di vista tecnico che dirigenziale. Grandi investimenti, almeno a stretto giro di posta, non saranno più possibili. Motivo per il quale si cercherà di capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta si dovessero presentare.

Calciomercato Juventus, anche il Bayer Leverkusen su Grimaldo

Questo è il motivo per il quale nelle ultime settimane il profilo di Grimaldo è stato accostato con una certa insistenza alla “Vecchia Signora”. L’esterno mancino spagnolo non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Benfica in scadenza nel 2023 ed ha calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa, pronti a darsi battaglia per strappare un ottimo affare a costo zero. Anche l’Inter ed il Napoli hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione, così come il Milan. Sondato dal Barcellona, il laterale spagnolo fa gola anche in Bundesliga.

Secondo quanto riferito da kicker.de, però, sulle tracce di Grimaldo potrebbe presto mettersi il Bayer Leverkusen, alla ricerca di un innesto importante di qualità con cui rimpolpare la propria batteria di esterni. Il campionato tedesco dovrebbe configurarsi come epicentro di un via-vai di esterni non indifferente, con i nomi di Guerreiro e Bensebaini che stanno calamitando l’attenzione mediatica. Nel caso in cui il Bayer dovesse affondare il colpo per Grimaldo, è chiaro che per la Juve lo scenario potrebbe immediatamente cambiare. A quel punto i bianconeri sarebbero costretti ad un rilancio o dovrebbero virare su un altro obiettivo. Staremo a vedere.