Ribaltone improvviso: firma immediata, Inter e Juve al tappeto

Le ultime notizie di calciomercato provenienti dalla Germania non sorridono alle due big di Serie A. Ecco tutti i dettagli

Inter e Juventus sono a caccia di nuovi laterali. Sia per la fascia destra che per quella di sinistra e naturalmente in vista della prossima stagione poiché entrambe – per motivi diversi – ora non si possono muovere in maniera concreta.

Per l’out destro i nerazzurri cercano un sostituto di Dumfries. L’olandese è con la valigia pronta, anche se fin qui non sono arrivate proposte irrifiutabili per il suo cartellino. A giugno, pure per fare cassa, potrebbero bastare sui 40 milioni.

In realtà i nerazzurri valutano anche l’acquisto di un secondo terzino destro, visti i limiti di Bellanova che potrebbe non essere riscattato. Per quella mancina, invece, Marotta e soci ragionano su una alternativa valida a Dimarco, in ottica cessione di Gosens.

La Juventus di titolari sulle corsie esterne ne cerca due. Due eredi di Cuadrado e Alex Sandro, entrambi in scadenza di contratto.

Le acerrime rivali sono su profili diversi, fatta eccezione per un nome: Ramy Bensebaini. Ecco, l’algerino piace molto a tutte e due.

Calciomercato Inter e Juventus, colpo di scena Bensebaini

Ventotto anni ad aprile, Bensebaini è un elemento di spessore internazionale dotato di buonissima tecnica (calcia anche i rigori). Inoltre è duttile, considerato che può giocare pure da centrale di sinistra in una difesa a tre.

Bensebaini è anche una grande ‘occasione’ di mercato, essendo in scadenza di contratto a giugno. In tal senso, però, arrivano novità inaspettate dalla Germania. Stando al ‘Rheinische Post’ il Borussia M’Gladbach gli ha presentato una nuova e più alta offerta di rinnovo per cercare di non perderlo a zero.

Il ragazzo è molto legato al club, ma difficilmente accetterà di prolungare l’accordo. Il suo futuro, tuttavia, dovrebbe essere ancora in Bundesliga, all’altro Borussia: il Dortmund. I gialloneri sono in pole per giugno, c’è chi dà imminente la conclusione della trattativa.