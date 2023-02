L’erede di Skriniar a costo zero: pre-accordo raggiunto e Juve anticipata

L’Inter è già tornata sul mercato per rimpiazzare la partenza del centrale slovacco in vista della prossima stagione

Non sarà facile per i tifosi dell’Inter accettare l’addio di Milan Skriniar al termine dell’attuale stagione. Il chiarimento dei giorni scorsi andato in scena tra il centrale slovacco ed alcuni rappresentanti della Curva Nord, ha comunque segnato una tappa importante nel percorso che porterà al divorzio di fine anno.

Rimane chiaramente il rammarico per il club nerazzurro per non aver ceduto la scorsa estate il difensore dinnanzi alla corte del Paris Saint Germain, rinunciando dunque ad un possibile mega incasso da oltre 50 milioni di euro. Mentre adesso, a causa della scadenza del contratto in vigore e del rifiuto dinnanzi all’ultima proposta ricevuta per il rinnovo, Skriniar lascerà l’Inter il prossimo 30 giugno a costo zero dopo il pre-accordo già firmato coi francesi.

Da qui è sorta improvvisamente l’esigenza dalla società nerazzurra di ritrovare al più presto un erede del centrale slovacco per il reparto arretrato di Simone Inzaghi. Negli ultimi giorni del mercato invernale, nei quali il Psg aveva tentato di anticipare subito il trasferimento del calciatore, erano stati valutati dall’Inter soprattutto i profili di Demiral, Lindelof e Djalo. Per giugno, invece, Marotta sembra essere intenzionato ad esplorare il mercato dei parametri zero.

Calciomercato Inter, si allontana N’Dicka: accordo con il Barcellona

Tra questi, uno dei primi obiettivi sull’agenda del club nerazzurro porta al nome di Evan N’Dicka, difensore in scadenza con l’Eintracht Francoforte.

Classe 1999, il centrale di piede mancino non sembra essere intenzionato a rinnovare il suo accordo con il club tedesco e potrebbe salutare a costo zero in estate. L’obiettivo dell’Inter, però, viene conteso in Europa da altri grandi club. Anche in Italia, ad esempio, nei mesi scorsi Juventus, Milan e Roma avevano valutato il profilo del difensore francese.

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, per l’Inter la corsa al parametro zero potrebbe essere rovinata da un’altra big sulle tracce del calciatore. Si tratta del Barcellona, che insieme ad Atletico Madrid e Siviglia negli ultimi tempi ha mostrato il proprio interesse nei confronti di N’Dicka. I blaugrana, secondo quanto riferito in Spagna, avrebbero già raggiunto un pre-accordo con il calciatore. Oltre ai nerazzurri, anche la Juventus sarebbe tagliata fuori dalla corsa al centrale francese.