Incontro e ribaltone Skriniar: comunicato UFFICIALE

Il centrale slovacco lascerà l’Inter a costo zero dopo aver firmato un pre-accordo con il Paris Saint Germain

Con l’esclusione di Milan Skriniar dai convocati per il match giocato e vinto ieri sera, Simone Inzaghi contro l’Atalanta ha voluto lanciare un segnale molto importante. Come spiegato dal tecnico, infatti, a causa delle voci di mercato il ragazzo non avrebbe affrontato con la giusta serenità la sfida di Coppa Italia.

A quattro giorni dal derby contro il Milan, bisognerà però capire quale sarà il trattamento dell’allenatore nei confronti del calciatore in vista dei prossimi impegni. Nei giorni scorsi, dopo aver rifiutato la proposta formulata dall’Inter per il rinnovo del contratto, il centrale slovacco – a fronte della scadenza di fine stagione – ha siglato un pre-accordo che gli consentirà di diventare dal prossimo 1° luglio un nuovo calciatore del Paris Saint Germain.

Un duro colpo per la tifoseria nerazzurra che negli anni aveva apprezzato il grande attaccamento dell’ex Sampdoria alla maglia interista. Un legame che nelle ultime settimane era stato ulteriormente consolidato dalla fascia di capitano consegnata allo stesso Skriniar, in virtù dell’assenza in campo di Samir Handanovic. Un ruolo che da qui in avanti, però, non verrà più svolto dal difensore considerato l’addio a fine anno.

Skriniar a confronto con la Curva Nord: comunicato UFFICIALE

Per cercare di fare chiarezza su quanto avvenuto nelle ultime settimane, Skriniar ha accetto quest’oggi un colloquio diretto con dei rappresentanti della Curva Nord.

La tifoseria dell’Inter, a tal proposito, ha annunciato di voler sostenere comunque il ragazzo, lasciandosi alle spalle quanto avvenuto con il club. Un gesto che permetterà allo stesso difensore di affrontare con più tranquillità il finale di stagione, consegnando a Simone Inzaghi un’arma in più per affrontare tutte le competizioni.

Questo il comunicato della curva: “La Nord ha incontrato Milan e, dopo aver ascoltato le sue ragioni, ha deciso di non prendere posizione contro la sua scelta di lasciare l’Inter. La chiacchierata con Skriniar è stata documentata in un articolo sulla fanzine che uscirà al derby e in cui si spiega cosa è stato detto. Invitiamo fin d’ora gli interisti a rispettare un giocatore che, al di là delle scelte professionali, rimane in organico di una squadra che ha bisogno di tutti per ottenere il massimo dei risultati possibili”.