Inter, agente in sede: il post Skriniar è già iniziato

L’Inter si prepara a salutare Skriniar a fine stagione e guarda al futuro: agente in sede per il sostituto dello slovacco

Weekend molto importante per la stagione dell’Inter, attesa dal derby contro il Milan. La stracittadina, già appuntamento prestigioso di per sé, può dare ai nerazzurri l’occasione di consolidare il secondo posto. E di sicuro la squadra di Inzaghi proverà a ripetere la stessa prestazione valsa la vittoria della Supercoppa proprio contro i rossoneri.

Vincere il derby sarebbe un segnale importante per il prosieguo della stagione, nella settimana che ha già sancito l’accesso alle semifinali di Coppa Italia dopo una grande prestazione contro l’Atalanta. E’ una Inter che però deve, necessariamente, già guardare al futuro, al termine di una sessione di mercato che non ha fatto registrare alcun colpo in entrata, e che, al tempo stesso, ha sancito che a fine stagione Milan Skriniar saluterà tutti in direzione Psg. Un lungo addio, quello dello slovacco, nei prossimi mesi. L’Inter aveva già tentato di trovare un sostituto negli ultimi giorni della sessione invernale, senza riuscire a venirne a capo. Ora, ci sarà tempo per elaborare le dovute strategie, ma i primi movimenti sono già in corso: Marotta vuole mettere le mani quanto prima sul nuovo difensore.

Inter, si avanza per Becao: l’agente del brasiliano in sede

Tra i nomi per il dopo Skriniar vagliati dall’Inter, come raccontato da Calciomercato.it, anche Rodrigo Becao. Il nome del difensore dell’Udinese interessa in realtà da diverso tempo e dei passi in avanti in questo senso si registrano con l’arrivo dell’agente del centrale nella sede del club.

Una notizia confermata dall’agenzia che rappresenta il giocatore, la Antoniu’s Assessoria Esportiva, che con un post sul proprio profilo Instagram ha documentato la visita alla sede dell’Inter. Non solo: in vista dell’estate, contatti avviati anche con l’Atalanta, come spiegato dalla stessa agenzia. Insomma, si profila un ‘derby’ tutto nerazzurro sul mercato per accaparrarsi il 27enne, da quattro stagioni in forza all’Udinese e che in questi anni ha mostrato un rendimento in costante crescita. Anche quest’anno, è uno dei punti di forza della squadra friulana e potrebbe essere davvero il rinforzo ideale per l’Inter.